Feria Cubanostalgia, 20 años celebrando en Miami la cultura cubana

MIAMI. - No hay mejor idea que proponer un buen proyecto. Y eso fue precisamente lo que Leslie Pantín planteó hace 20 años cuando organizó el primer Cubanostalgia, la feria popular que celebra la cultura cubana cada fin de semana del 20 de mayo en el Fair Expo Center, en Miami.

“La idea surgió como festival para celebrar la cultura cubana, en torno al 20 de mayo, que es la fecha en la que festejamos la independencia de Cuba”, recordó Pantín, quien además de ser un exitoso relacionista público es el presidente fundador de esa feria cultural cubana.

Pantín dedujo que si otras nacionalidades y sus descendientes, como los irlandeses, los mexicanos y los franceses, celebran sus días patrios, los cubanos también podrían. “Y a ellos se sumarían los hispanos”, todos los que viven en Miami, como parte de una gran fiesta internacional.

Pantín asegura que creyó en el éxito de Cubanostalgia desde el primer día. “Hay un gran interés por la cultura cubana y todo lo que sea cubano. Vamos apostando más por la cultura, por darla a conocer, tanto a otras nacionalidades como a los hijos de cubanos que nacieron fuera de la isla”.

Éxito

A diferencia de otras ferias, Cubanostalgia apostó desde el principio por exponer los valores de la cultura cubana tal y como muchos los recordaban antes del proceso de transformación que experimentó la isla en las últimas décadas.

“Hoy es el festival cultural cubano más grande del mundo”, señaló Pantín, “incluyendo la isla de Cuba”, subrayó, “porque aborda el folclore, el baile, las artes plásticas, la arquitectura, la gastronomía, libros de texto, la música, literatura y colecciones de artículos memorables”.

De esta manera, en los salones del Fair Expo Center, en la comodidad del aire acondicionado, cientos de cubanos y sus descendientes y otras nacionalidades podrán volver a vivir horas de ilusión y celebración, como si se tratase de un viaje a lo que era la cercana isla.

“Apenas estamos a 40 minutos en avión de La Habana pero al mismo tiempo estamos tan lejos”, señaló Graciela, 80 años, que no deja de ir a Cubanostalgia cada 20 de mayo.

“Estamos lejos por las dificultades que acarrea hacer el viaje y la tristeza que emana ver aquel país con el mismo régimen dictatorial y prácticamente destruido”, resumió.

De hecho, Graciela planea volver a la feria con sus hijos y nietos este domingo y tomarse una foto sentados en la réplica del Malecón de La Habana, frente a la imagen del Castillo de los Tres Reyes del Morro.

Graciela también dará rienda suelta a la imaginación y recorrerá las calles de La Habana, de la mano de sus hijos y nietos, cuando se pare sobre el inmenso mapa de la capital cubana, que tantas fotografía provoca.

Y habrá lo mismo con el mapa similar de Santiago de Cuba, la histórica ciudad del oriente del país, y el de la isla, la mayor de Las Antillas.

“Esa es la imagen que más me conmociona y me hace pensar que vale la pena hacer esta feria, cuando veo las tres generaciones juntas, abuelos, padres e hijos, y a veces hasta el biznieto de la abuela”, subrayó Pantín.

Béisbol

Cada año Cubanostalgia celebra con mayor énfasis un componente destacado de la cultura cubana y esta vez apuesta por el béisbol y todo lo grande que fue durante la primera mitad del siglo XX.

“Dividimos la historia del béisbol cubano en tres grupos: los peloteros estadounidenses que iban a Cuba a jugar en invierno; los cubanos que jugaron en las Grandes Ligas y la probabilidad que tuvo Cuban Sugar Kings, de Class AAA, de haber sido el primer equipo fuera de Estados Unidos”, mucho antes de los Montreal Expos (en 1969) y los Toronto Blue Jays (1977).

A esto, Pantín agrega anécdotas graciosas de la historia del béisbol en Cuba, como el concepto de que “los cubanos inventaron la transmisión satelital de televisión en 1955”, cuando el canal cubano CMQ retransmitió a Cuba, desde un avión en el estrecho de la Florida, la señal de NBC que emitía la Serie Mundial.

“Esa fue la serie que un cubano decidió, cuando el pelotero Sandy Amorós protagonizó la jugada clave que propició el tercer out del inning que dio la victoria a los Dodgers de Brooklyn frente Yankees de Nueva York. Esa fue la única vez que los Dodgers ganaron una serie mundial antes de mudarse a Los Ángeles”, recordó Pantín.

Además de los expositores y amenidades, Cubanostalgia contará con un piano bar con música de Lecuona y otros grandes de la melodía cubana, el espectáculo del solar y un escenario que contará con la actuación especial de Los Tres de La Habana, el sábado 19, a las 9 pm, incluido en el precio de entrada.

Entrada 6 dólares para menores de 12 años y 12 dólares para los adultos, aunque puede recibir un descuento de dos dólares, en ambos casos, si lleva un recibo de compras de Sunshine Gasoline o Sedano´s.

CubaNostalgia, viernes 18 de mayo y sábado 19 de mayo de 11 a.m. a 11 p.m. y el domingo 20 de mayo de 11 a.m. a 10 p.m. Estacionamiento gratis. Fair Expo Center, Coral Way (SW 24 Street) y la Avenida 112. Para obtener más información, consulte www.cubanostalgia.org o llame al 305 856.9800 por teléfono.