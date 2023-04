Feria de Sevilla en Miami: una explosión de colores y sabores

Se prevé la participación de unas mil personas en un evento que combinará actuaciones de figuras como Pepe de Málaga y Estrella Morena, además de ofertas de gastronomía típica española de manos de Madrid Tapas y Vinos, Rodilla, Xixón, Bodegas Manzanos, La Española, Novecento, The Hamoneria, entre otros.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, las directoras de eXpats Club, Patricia Azanza y Rebeca Calvet, ofrecieron detalles sobre el evento.

¿Cuándo nació eXpats Club, de qué se trata?

Patricia: eXpats Club nació hace 12 años fruto de la necesidad de hacer una comunidad entre expatriados de habla hispana donde poder ayudar al recién llegado en todo lo que supone la adaptación e integración en el nuevo país. Funciona como una empresa de relocation [reubicación] cubriendo todas las necesidades asociadas a un traslado (creación de un coste de vida, búsqueda de casa y colegios, contratación de seguros médicos, etc).

Pero a diferencia de otras compañías de relocation nuestro trabajo no termina una vez que la familia esté instalada, si no que allí es donde comienza el trabajo de nuestro club social, que organiza entre tres y cuatro eventos al mes. Se trata de salidas culturales, eventos educativos, informativos, deportivos y sociales, networking, etc. Todo para ayudar a que todo el mundo se integre y conozca todas las cosas que esta ciudad tan multicultural como Miami puede ofrecer.

¿Cómo se da la iniciativa de esta Feria de Sevilla en Miami?

Rebeca: En todas las actividades que ofrece el club social siempre hemos organizado tres eventos grandes emblemáticos al año que de alguna forma acercan la cultura española a Miami, porque tanto Patricia como yo somos españolas. Estos son la Cabalgata de los Reyes Magos, que llevamos organizando por 10 años; el evento benéfico “Rastrillo 305”, que ya está en su cuarta edición; y la ya famosa “Feria de Sevilla en Miami”.

Patricia: La Feria de Sevilla es una de las fiestas más importantes y emblemáticas en España que tiene lugar cada año durante un semana completa a finales de abril. Queríamos traer la experiencia de la feria a Miami y que la gente pueda disfrutar de unas horas mágicas en las que parece que se transporta a Sevilla.

¿Qué podrán encontrar los residentes de Miami en esa jornada del 29 de abril?

Rebeca: La entrada incluye un espectáculo flamenco en directo con grandes nombres del flamenco en Miami como son el cantaor Salvador de Angela, las bailarinas de flamenco “La Merche” y “Mayelin”, y los guitarristas José Luis de la Paz, Alfredo Rivero y Rodrigo Valdéz. También habrá una clase de sevillanas a cargo de Cachela Judez.

Patricia: La gente también disfrutará de más de 25 casetas adornadas y decoradas con farolillos y luces que ofrecerán tapas, rebujito (la bebida oficial de la feria), sangría, cervezas y vinos españoles a precios muy asequibles. Habrá degustaciones gratuitas de algunos de nuestros patrocinadores, como aceitunas y aceite “La Española”.

¿Cuál será el programa y qué actividades podrán disfrutar, por ejemplo, los pequeños?

Rebeca: La feria comenzará oficialmente a las 5 p.m., cuando realizaremos el encendido de luces para dar comienzo a la feria. Para el pregón contaremos con la presentadora española de NBC-Telemundo Irene Sánchez, el alcalde de Key Biscayne Joe Rasco, el village manager Steve Williamson y representantes del Consulado General de España en Miami.

El programa de la feria comienza a las 5:30 p.m. con la actuación de diferentes escuelas de flamenco infantiles como Furia flamenca, Encore Dance Studios y Dream Dance Studios. Ver bailar a esas niñas nos llena de alegría y es el momento más familiar de la feria.

¿Cómo es recibida esta feria por españoles que viven en Miami, cuáles han sido sus reacciones al respecto?

Rebeca: Los españoles de Miami reciben esta feria con los brazos abiertos. Les encanta porque para ellos es como transportarse durante unas horas a su país. Hemos recibido muchísimas muestras de cariño y agradecimiento porque también es cierto que cuidamos todos los detalles para que la fiesta sea muy española.

¿Qué valor tiene este tipo de eventos que ayudan a reconectar con sus culturas a aquellos que están lejos de donde nacieron?

Rebeca: Pues son eventos que se hacen desde el corazón y para el corazón. Lo que nos encanta es que suelen venir gente de todas las edades y familias enteras. La gente joven se mezcla con la gente mayor y todos pasan un rato agradable. Nos hemos dado cuenta de que las raíces de la cultura que uno trae están muy arraigadas en las personas y cualquier evento que les recuerde a eso les emociona y gusta mucho. Ya sea porque le recuerda a su madre, abuela, abuelo o simplemente porque este año no han podido ir a la feria de Sevilla en España, al menos pueden venir a la nuestra. ¡Eso nos llena de felicidad!

Esta es la oportunidad para que damas y caballeros lleven sus atuendos como en las ferias sevillanas, ¿cierto?

Rebeca: Sí, es de las cosas más bonitas de la feria, ver a la gente vestida con sus trajes típicos de sevillanas o al menos llevando un mantoncillo o una flor en el pelo. Estarán los “Hermanos de la Calle” (organización benéfica que ayuda a los sin techo) vendiendo flores de papel para el pelo. Es un detalle bonito que a la vez ayuda a esta organización que hace una labor increíble.

¿Ha crecido la feria con los años?

Patricia: La asistencia a la feria ha crecido cada año hasta el punto de que el año pasado llegamos a poner el cartel de Sold Out. El espacio que tenemos es limitado, así que aconsejo a todos los que quieran acompañarnos que compren sus entradas ya en la página de la feria y no esperen a comprar las entradas el mismo día en la puerta.

Rebeca: ¡Sin duda ha ido creciendo y esperamos que cada año crezca más!

El evento tendrá lugar en 160 Harbor Drive, Key Biscayne, 33149. Para adquirir sus boletos, visite Eventbrite.

