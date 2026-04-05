Trump dice que piloto de EEUU fue rescatado en Irán "gravemente herido"; promete desatar "el infierno"

MIAMI. - El presidente de EEUU , Donald Trump , aseguró que el piloto de un caza F-15E derribado el viernes por fuerzas militares de Irán fue rescatado durante un gran operativo militar y se encuentra "gravemente herido", al tiempo que prometió atacar centrales eléctricas iraníes el martes próximo.

"Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán", reveló el mandatario acerca del militar que permaneció en territorio iraní, en un mensaje en su red social Truth Social

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Se trata de "un coronel muy respetado", detalló.

En su mensaje, Trump volvió a amenazar con atacar infraestructuras iraníes y desatar "el infierno" el martes próximo, cuando se vence el plazo que dio al régimen de Jameneí para desbloquear Ormuz.

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió.

El régimen iraní por su parte aseguró que frustró un intento de recuperar al piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves, y que dejó cinco personas muertes y siete heridos, pero no precisó detalles sobre las víctimas, según agencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2040769764872601763&partner=&hide_thread=false Donald J. Trump Truth Social 04:05.26 08:03 AM EST



Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell - JUST WATCH! Praise be to Allah.… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 5, 2026

Rescate del piloto, milagro de Pascua

El mandatario estadounidense destacó las características inusuales de la operación de rescate, un tipo de incursión que rara vez se intenta debido al peligro que representa por el personal de la unidad.

"¡Simplemente no sucede!", aseveró Trump y explicó que la operación se ejecutó mientras "el ejército iraní lo buscaba (al soldado estadounidense) intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente".

"¡Una muestra INCREÍBLE de valentía y talento por parte de todos!", dijo Trump, tras resaltar que el rescate se produjo a plena luz del día, "algo también inusual".

Más tarde, el mandatario calificó la recuperación del militar estadounidense como un "milagro de Pascua" en un mensaje de texto enviado a NBC News se informó.

“El enemigo era numeroso y violento. Los rescatadores fueron brillantes, fuertes, decididos y mantuvieron la calma en todo momento. Los iraníes creyeron tenerlo, pero no fue así”, describió en el texto citado por una cadena de noticias estadounidense.

“Tras el ataque estadounidense-sionista de anoche contra las alturas de Kuh-e Siah, en Kohgiluyeh, cinco personas murieron y siete resultaron heridas”, anunció la Gobernación de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Operación de EEUU incluyó a la CIA

Trump anunció que dará una conferencia de prensa mañana lunes a las 13.00 hora local en Washington (18.00 GMT) junto a los militares, desde el Despacho Oval, para abordar el derribo del avión militar, el primero de Irán en su territorio desde que se inició el conflicto bélico en Oriente Medio desde la ofensiva de EUU e Israel el 28 de febrero de este 2026.

Un segundo tripulante del caza fue rescatado poco después del incidente, pero el otro seguía desaparecido hasta la madrugada de este domingo.

Según reportes de medios, en la operación participaron miembros de las fuerzas especiales y decenas de aviones de combate y helicópteros dedicados a la búsqueda, en la que también participó la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés)

Con esta operación de búsqueda se ha puesto fin a una de las complejas acciones militares más delicadas de toda la guerra

FUENTE: Con información de EFE, cbsnews.com, bbc.com