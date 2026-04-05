domingo 5  de  abril 2026
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones

El mandatario “nunca deja de trabajar”, afirmó el despacho de Washington al rechazar noticias infundadas en redes que atribuyó a “liberales desquiciados”

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026. &nbsp;

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.

 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump se encuentra con buena salud, tras verse obligada a detener una ola de rumores desatada el sábado por las redes sociales, que apuntan a una supuesta hospitalización del mandatario en el Centro Médico Walter Reed en Bethesda, Maryland, según reportó este domingo.

La Administración salió al paso de “noticias infundadas” que surgieron luego de que Trump se ha mantenido alejado de la vida pública durante varios días, y las atribuyó a “liberales desquiciados” que estarán detrás de teorías conspirativas descabelladas.

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“El Presidente Trump, literalmente, nunca deja de trabajar”, subrayó la Casa Blanca, en la red X.

“Los liberales desquiciados inventan teorías conspirativas descabelladas cuando el presidente pasa 12 horas sin hablar con la prensa”, escribió la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en la red.

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Trump con buena salud y activo

“(No dijeron nada cuando Biden pasaba habitualmente 12 días sin hablar con la prensa). ¡No teman! El presidente Trump, literalmente, nunca deja de trabajar”, añadió.

La Casa Blanca ha dejado claro en varias ocasiones que el presidente estadounidense está activo con sus altas responsabilidades, ante rumores por redes y en contraste con el deteriorado estado de salud de Joe Biden durante los últimos años de su mandato.

En abril de 2025, el médico de Trump aseveró que goza de "excelente salud cognitiva y física", según los resultados del primer examen físico anual en su segundo mandato presidencial en un hospital del área de Washington D.C., según reportes.

Trump confirmó personalmente su buen estado físico y mental en septiembre pasado.

FUENTE: Con información de red X Rapid Response, thedailybeast.com, bbc.com

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