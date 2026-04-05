Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

MIAMI . — El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, endureció su postura frente a Irán al emitir un mensaje público a través de Truth Social en el que condiciona la estabilidad regional a la reapertura del estrecho de Ormuz.

La publicación, realizada este domingo, trasciende una advertencia diplomática convencional. El mandatario fija un horizonte temporal concreto hacia inicios de la semana y alude directamente a infraestructura estratégica como parte de su advertencia.

TENSIÓN GLOBAL Trump reactiva ultimátum a Irán mientras corre el plazo de 48 horas por el estrecho de Ormuz

En el mensaje más contundente de la jornada, Trump escribió de forma textual:

“Irán debe reabrir el estrecho de Ormuz de inmediato. Si no lo hacen, Estados Unidos actuará con fuerza. El martes será el día de las plantas energéticas y el día de los puentes, todo en uno. Abran el estrecho, locos cabrones”.

Horas después, el propio mandatario reforzó esa línea al precisar un límite más definido, situando el próximo martes a las 8:00 p.m., hora de Washington, como referencia dentro de ese pulso. En paralelo, dejó entrever la posibilidad de un entendimiento al afirmar en declaraciones televisivas con Fox News que aún considera posible alcanzar un acuerdo mañana lunes, configurando así una estrategia que combina presión máxima con una ventana inmediata de negociación.

El tono de la publicación, con un lenguaje inusualmente explícito incluso dentro de su estilo, marca una ruptura respecto a formulaciones más tradicionales de presión internacional y desplaza la comunicación hacia un terreno de disuasión directa.

La escalada, sin embargo, no quedó limitada al plano discursivo. Sobre el terreno, Irán lanzó seis oleadas de misiles contra ciudades del norte y sur de Israel, dejando al menos cuatro heridos en Haifa, lo que amplía el alcance del conflicto y eleva el nivel de confrontación regional.

La reacción política desde Teherán también subió de tono. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que las acciones de la Casa Blanca podrían arrastrar a la región a un escenario de mayor violencia y que el conflicto podría escalar si se mantiene esa línea de presión.

Por su parte, Egipto instó a Irán a actuar con sensatez y priorizar el diálogo antes de que expire el plazo planteado por EEUU, en medio de gestiones diplomáticas activas para contener una escalada de consecuencias imprevisibles.

Desde la perspectiva iraní, la reapertura del paso de Ormuz no se plantea como una concesión automática. Las autoridades han vinculado cualquier flexibilización a condiciones específicas, lo que prolonga un escenario de fricción en el que las señales diplomáticas y militares avanzan en paralelo.

En ese entorno, la incertidumbre continúa afectando a los mercados energéticos, donde el encarecimiento del combustible continúa en alza, así como mayores costos de transporte, presión inflacionaria y ajustes en las cadenas de suministro a escala global.

Ese impacto ya se percibe en el sur de Florida, donde el precio de la gasolina sobrepasa los cuatro dólares por galón tras varias semanas de incrementos sostenidos, en una tendencia que se ha intensificado con las tensiones en torno al conflicto bélico y que continúa trasladándose al costo de vida.

Lo cierto es que el episodio refleja una fase más compleja: el tránsito de la presión política a señales que apuntan a posibles acciones sobre el terreno, con implicaciones directas en la seguridad regional y en la estabilidad de los mercados energéticos.