Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

MIAMI. - El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó el lunes su informe anual de actividades, un documento que expone la estrategia de seguridad pública implementada en el estado durante 2025.

El funcionario, quien asumió el cargo en febrero, destacó el incremento en el encarcelamiento de delincuentes y la recuperación de fondos para los consumidores como los ejes centrales de su gestión, que definió como un retorno al "ley y orden".

Según el balance de Uthmeier, su oficina logró establecer un estándar nacional a través de una serie de victorias en los tribunales y operaciones policiales masivas.

El reporte oficial subraya el rescate de cientos de niños desaparecidos y la obtención de millonarias sumas en acuerdos de protección al consumidor.

El fiscal general enfatizó que estas acciones representan solo el inicio de una agenda diseñada para convertir a Florida en el lugar más seguro del país para las familias.

Enfoque migratorio

De acuerdo con el informe, la fiscalía priorizó el respaldo a las fuerzas del orden estatales y federales para desmantelar redes criminales.

Uthmeier resaltó la implementación de la iniciativa ‘Alligator Alcatraz’, un centro de detención construido entre los condados Miami-Dade y Collier para el procesamiento de delitos relacionados con la inmigración ilegal.

El documento detalla que, pese a los intentos de bloqueo por parte de un juez federal, el estado prevaleció en los litigios y mantuvo operativo el establecimiento situado en los Everglades.

Asimismo, la oficina del fiscal general informó sobre las medidas adoptadas tras un accidente fatal en la autopista de peaje de Florida, provocado por un conductor indocumentado.

Como respuesta, Uthmeier aseguró haber gestionado ante el Departamento de Transporte de EEUU la revocación de la autorización de los programas de licencias de conducir comerciales de California y Washington.

Posteriormente, Florida demandó a esos estados por sus políticas de "santuario", a las que el funcionario atribuyó consecuencias negativas para la seguridad nacional.

Litigios importantes

El balance de 2025 también pone de relieve la intensa actividad judicial de Florida contra grandes corporaciones y organizaciones de salud.

El fiscal general confirmó la presentación de demandas contra la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y la Academia Estadounidense de Pediatría.

La acusación sostiene que estas entidades engañaron al público y priorizaron la ideología sobre la seguridad del paciente al promover tratamientos de cambio de género en menores.

En el ámbito empresarial, el reporte menciona acciones legales contra compañías como Target y Starbucks, bajo alegatos de fraude a inversionistas y prácticas discriminatorias de contratación, respectivamente.

De igual forma, la fiscalía actuó contra empresas tecnológicas como Snap, Inc., Roblox y Roku.

Según la oficina de Uthmeier, estas plataformas fallaron en proteger a los menores de contenido explícito o recopilaron datos personales de niños sin la debida autorización de los padres.

Reformas para 2026

Para el próximo periodo de sesiones, el fiscal general adelantó un paquete de propuestas legislativas destinadas a cerrar brechas en el sistema penal.

Entre ellas destaca la "Ley de Missy", cuyo propósito consiste en eliminar la discreción judicial para otorgar fianzas tras una condena por delitos peligrosos.

Adicionalmente, Uthmeier propone la "Ley de Defensa de la Demencia y Responsabilidad por la Salud Mental", que tiene como propósito endurecer los estándares para alegar problemas mentales como defensa en juicios penales.

El plan legislativo también contempla una normativa para prohibir que delincuentes sexuales registrados accedan a la paternidad mediante adopción o gestación subrogada, popularmente como ‘vientre de alquiler’.