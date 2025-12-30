Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

MIAMI.- La caída de las tasas hipotecarias en la segunda mitad de 2025 reactivó con fuerza la compra de viviendas en el sur de Florida , según el más reciente análisis de MIAMI Realtors, elaborado por su economista jefe, Gay Cororaton, que muestra un marcado repunte de las ventas y un descenso del inventario disponible, señales de un mercado que cierra el año con impulso positivo y perspectivas de recuperación en 2026.

En noviembre de 2025, las ventas de viviendas unifamiliares aumentaron 14,3% interanual, marcando el tercer mes consecutivo de crecimiento en todos los condados del sureste de Florida. El dinamismo fue generalizado, con incrementos en Miami-Dade (5,3%), Broward (14,2%), Palm Beach (19,0%), Martin (12,6%) y St. Lucie (22,5%), precisa el estudio.

El avance también se reflejó en los contratos pendientes, que subieron 10,3% en conjunto, anticipando continuidad del ritmo de cierres en los próximos meses.

Impacto directo de las tasas hipotecarias

De acuerdo con Cororaton, la tasa fija a 30 años bajó a 6,24% en noviembre, frente al 6,81% de un año atrás. Esa reducción, combinada con ajustes de precios en algunas zonas, se tradujo en ahorros mensuales superiores a los 200 dólares para compradores de casas unifamiliares en varios mercados del sur de Florida.

“Las menores tasas hipotecarias han impulsado sin duda la compra de viviendas en la segunda mitad del año”, subraya el informe.

Condominios: crecimiento moderado y dispar

El segmento de condominios y townhomes mostró un crecimiento más moderado. Las ventas cerradas aumentaron 4,2% interanual, impulsadas principalmente por los condados Palm Beach y St. Lucie, que compensaron caídas en Miami-Dade, Broward y Martin. No obstante, los contratos pendientes de condominios subieron 9,7%, una señal de estabilización progresiva.

Menos inventario, precios firmes

El inventario activo -cantidad de casas en venta-, medido en meses de oferta, dejó de crecer y comenzó a descender tras los picos de la primera mitad del año. En la mayoría de los condados, la oferta se ubica alrededor de cinco meses, mientras que en Miami-Dade se mantiene estable en siete meses para viviendas unifamiliares.

En el mercado de condominios, la oferta también retrocedió desde máximos previos, aunque Miami-Dade continúa con niveles más elevados, alrededor de 14 meses de inventario.

Este ajuste en la oferta, explica el estudio, sostiene los precios, especialmente en el segmento unifamiliar.

Propietarios prefieren alquilar

El informe destaca además un cambio de comportamiento. Muchos propietarios optan por alquilar en lugar de vender, influenciados por el “rate lock-in effect”, ya que ocho de cada diez hipotecas en EEUU tienen tasas inferiores al 6%. En 2025, los alquileres representaron 39% de las transacciones de casas unifamiliares y 69% en condominios, frente a niveles significativamente menores en 2019.

Rate lock-in effect o “efecto de bloqueo por tasas”, ocurre cuando los propietarios evitan vender su vivienda porque tienen una hipoteca con una tasa de interés muy baja, obtenida en años anteriores, y no quieren perderla. Entre 2020 y 2022, millones de compradores obtuvieron hipotecas con tasas del 2% al 4%. Hoy, aunque las tasas hayan bajado, siguen siendo más altas que esas. Si el propietario vende su casa y compra otra, tendría que financiarse a una tasa mayor, lo que elevaría notablemente su pago mensual.

Perspectivas 2026: recuperación gradual

Mirando al próximo año, MIAMI Realtors® proyecta un escenario más favorable. Las tasas hipotecarias podrían bajar hasta 5,8%, se registraría un crecimiento de ingresos empujado por la expansión de empleos mejor remunerados y la continuidad de la migración de talento y capital hacia Florida.

Con ese telón de fondo, se prevé que en 2026 las ventas de viviendas unifamiliares aumenten alrededor de 5%, mientras que los precios crezcan en torno al 3%.

En el mercado de condominios, la disminución en las ventas y los precios de las viviendas probablemente continuará moderándose a un ritmo de un solo dígito a medida que mejora la asequibilidad y los propietarios de condominios se benefician de la legislación (HB 913) destinada a aliviar la carga financiera del cumplimiento de las nuevas leyes de seguridad de condominios.

