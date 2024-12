Florida: AAA activa su programa de asistencia gratuita en carreteras para Navidad

"Si se enfrenta a la decisión de conducir bajo los efectos del alcohol, deje las llaves y levante el teléfono para llamar a Tow to Go" , declaró Mark Jenkins, portavoz de AAA, al detallar el servicio. "AAA enviará un camión para llevarlo a usted y a su vehículo a un lugar seguro dentro de un radio de 10 millas”.

Según Jenkins, los equipos de AAA esperan atender más de 860.000 llamadas por problemas vehiculares durante las fiestas. “Por lo tanto, trate de utilizar Tow to Go como último recurso”, recomendó.

El portavoz instó a los conductores a planificar un regreso seguro a casa identificando a un conductor designado o contratando un servicio de transporte antes de celebrar.

El programa estará activo desde las 6:00 p.m. del martes 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del jueves 2 de enero. Los interesados pueden solicitar asistencia llamando al (855) 2-TOW-2-GO o al (855) 286-9246.

Además de Florida, el servicio estará disponible en Georgia, Iowa, Michigan, Dakota del Norte, Nebraska, Tennessee, Wisconsin, Colorado (Denver), Carolina del Norte (Charlotte) e Indiana (Fort Wayne/South Bend).

Gran desplazamiento

AAA pronostica que casi 120 millones de personas viajarán durante las vacaciones, 107 millones de ellos en vehículos. Esta cifra queda por debajo del récord de 108 millones de 2019, pero muy por encima del número registrado el año pasado de 104,5 millones. Por su parte unos 7.1 floridanos se desplazarán desde el martes, son 220.000 más que el récord establecido el pasado año.

Más de 25 años de servicio

Tow to Go, implementado por AAA hace más de 25 años, ha retirado a más de 30.000 conductores ebrios de las carreteras. Este programa es gratuito y está disponible para miembros y no miembros del auto club. Sin embargo, no se puede programar con antelación al estar diseñado como una red de seguridad para situaciones puntuales.

AAA advirtió que el servicio puede no estar disponible en áreas rurales o durante condiciones climáticas severas.

Fundada en 1902, AAA es una federación sin ánimo de lucro de clubes de automovilistas que también actúa como agencia de seguros. Actualmente cuenta con 61 millones de miembros en 32 clubes, siendo reconocida principalmente por su asistencia en carretera.

[email protected]