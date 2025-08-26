martes 26  de  agosto 2025
Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Tras un fatal accidente, el estado de Florida anuncia la implementación de controles de estatus legal y dominio del inglés en sus 23 estaciones de revisión agrícola

Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – Impulsado por un fatal accidente vehicular ocurrido el 12 de agosto en la autopista Florida Turnpike, el fiscal general James Uthmeier anunció la conversión inmediata de las 23 estaciones de inspección agrícola del estado en puntos de control migratorio.

Según Uthmeier, en esos puntos de control se verificará el estatus legal y el dominio del idioma inglés de los conductores de camiones comerciales como un nuevo requisito para operar en la región.

Tragedia en la carretera

La nueva directriz tiene su origen en el siniestro vial ocurrido en el condado de St. Lucie. Harjinder Singh, un conductor de 28 años, ejecutó un giro en U no autorizado con su semirremolque, lo que provocó que una minivan se impactara contra el vehículo pesado, con saldo mortal de sus tres ocupantes.

Investigaciones posteriores revelaron que Singh, originario de India, había ingresado a Estados Unidos de manera irregular en 2018. A pesar de haber obtenido licencias de conducir comerciales en Washington y California, no superó una prueba de suficiencia en inglés tras el accidente.

Actualmente, Singh enfrenta seis cargos graves, incluyendo tres de homicidio vehicular, y se le ha negado la fianza por considerarse un riesgo sustancial de fuga.

Implementación y marco legal

Para llevar a cabo estos nuevos controles, los oficiales del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS) fueron certificados bajo el programa federal 287(g).

Este acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) otorga a agentes locales la facultad de desempeñar funciones de oficiales de inmigración.

El comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, afirmó que las 23 estaciones de interdicción agrícola se convertirán en "fortalezas de control migratorio" para detener el tráfico de personas, la documentación fraudulenta y la circulación de vehículos comerciales inseguros.

Adicionalmente, se anunció la instalación de nueva tecnología de rayos X para escanear los camiones que ingresen al estado.

Conflicto con "estados santuario"

Uthmeier señaló la responsabilidad de los llamados "estados santuario" en esta tragedia.

En una carta enviada al Departamento de Transporte de Estados Unidos, el fiscal solicitó que se revoque la autoridad para emitir licencias comerciales y se retiren los fondos federales a California y Washington, bajo el argumento de que se otorgaron permisos a un conductor no calificado.

"Estados como California y Washington ignoraron las normas [...] y como resultado, tres personas murieron", declaró Uthmeier.

La medida ha generado un debate sobre la seguridad vial y las políticas migratorias, con lo que se reavivó la confrontación política entre Florida y estados con políticas más abiertas hacia los inmigrantes.

