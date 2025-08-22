viernes 22  de  agosto 2025
FALLO

Jueza frena expansión de "Alligator Alcatraz"; permite operación temporal bajo estrictas restricciones

El controversial centro de detención de inmigrantes en los Everglades no podrá recibir nuevos detenidos y deberá desmantelar parte de su infraestructura

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.&nbsp;

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 

X
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – Una jueza federal determinó el jueves que el centro de detención de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en los Everglades de Florida, puede continuar operando de manera temporal, pero prohibió la admisión de nuevos detenidos y ordenó el desmantelamiento de infraestructura clave en un plazo de 60 días, debido a alegadas violaciones de leyes ambientales.

La decisión de la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes argumentaron que la construcción del centro se realizó sin las evaluaciones de impacto ambiental requeridas, lo que representa una amenaza para el frágil ecosistema de los Everglades.

Lee además
Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
MÁS CAPACIDAD

Florida prepara segundo "Alligator Alcatraz" para detener más inmigrantes
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

DHS busca replicar estrategia de Alligator Alcatraz en otros estados: "Servirá de modelo"

Veredicto con fuertes limitaciones

El fallo de 82 páginas de la jueza Williams impone severas restricciones a la instalación. Específicamente, prohíbe la admisión de nuevos detenidos y solo permite la permanencia de aquellos que ya se encontraban en el establecimiento al momento de la orden.

Además, estipula un plazo de 60 días para desmantelar generadores, sistemas de alcantarillado, iluminación industrial, cercas temporales y contenedores de basura.

La decisión también ordena la eliminación de cualquier cerca que impida el acceso de los miembros de la tribu Miccosukee a sus tierras ancestrales.

No obstante, el dictamen permite modificaciones a las instalaciones existentes con el único fin de "aumentar la seguridad o mitigar riesgos ambientales".

Celebración y defensa

La noticia fue recibida como una victoria por parte de grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó la decisión como un "triunfo histórico para los Everglades".

Por su parte, Talbert Cypress, presidente de la tribu Miccosukee, celebró la pausa en la construcción de un proyecto que, a juicio de esta comunidad, amenaza tierras ambientalmente sensibles y sagradas para su pueblo.

En contraparte, la administración Trump y el gobierno de Florida defendieron la instalación. El zar fronterizo, Tom Homan, desestimó las críticas como "historias falsas" y calificó a la jueza de "radical". El presidente Trump elogió previamente la capacidad del centro para detener a "algunas de las personas más viciosas del planeta".

En tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, manifestó su intención de apelar el fallo, tras afirmar que "las deportaciones continuarán". Su portavoz, Alex Lanfranconi, aseguró que la decisión "no tendrá efecto en el cumplimiento de la inmigración en Florida".

Los abogados del estado argumentan que, al ser una construcción estatal, las leyes ambientales federales no aplican.

Con una apelación del estado de Florida en camino, el futuro del centro de detención permanece en un limbo legal y bajo el intenso escrutinio público.

Temas
Te puede interesar

Arquidiócesis de Miami logra acceso a 'Alligator Alcatraz' tras semanas de negativa

Sentencian a 12 años de prisión a entrenador de gimnasia por abuso sexual de menores en Key Biscayne

Florida busca corregir subregistro del Censo 2020 "que limitó su representación en el Congreso"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

Jameel Blemur y Zacahary Sloan son buscados por el FBI tras un tiroteo en Miramar, al norte de Miami.
INVESTIGACIÓN

FBI ofrece recompensa por información de dos fugitivos tras homicidio en Miramar

Te puede interesar

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Última HORA

FBI allana la casa del exasesor de Trump John Bolton
Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
FALLO

Jueza frena expansión de "Alligator Alcatraz"; permite operación temporal bajo estrictas restricciones

Oscar Olea.
VEREDICTO

Sentencian a 12 años de prisión a entrenador de gimnasia por abuso sexual de menores en Key Biscayne

En esta foto difundida por el Departamento de Correccionales de California, Erik Menéndez comparece ante la junta de libertad condicional por teleconferencia el 21 de agosto de 2025 en el Centro Correccional Richard J. Donovan de San Diego, California.
Juicio

Niegan libertad condicional a Erik Menéndez décadas después del asesinato de sus padres

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
¿Defensa o miedo?

Maduro llama a "jornada de alistamiento" el fin de semana para hacer frente a "amenazas" de EEUU