Varias escuelas de Florida destacan entre las 100 mejores de EEUU, según U.S. News

MIAMI.– Florida logró ubicar a 10 de sus escuelas secundarias en el Top 100 nacional del ranking 2025-2026 elaborado por The U.S. News & World Report, que analizó más de 24.000 centros educativos públicos en los 50 estados y el Distrito de Columbia. Entre ellas, varias instituciones del sur de la Florida aparecen como referentes en calidad educativa, colocándose a la vanguardia del país.

El estudio incluyó cerca de 18.000 escuelas y se basó en seis indicadores clave:

Preparación universitaria (30%) : porcentaje de alumnos de último año que tomaron y aprobaron al menos un examen AP o IB. Los puntajes aprobatorios tienen triple valor que la mera participación.

: porcentaje de alumnos de último año que tomaron y aprobaron al menos un examen AP o IB. Los puntajes aprobatorios tienen triple valor que la mera participación. Dominio en evaluaciones estatales (20%) : resultados agregados en los exámenes requeridos para la graduación.

: resultados agregados en los exámenes requeridos para la graduación. Rendimiento en evaluaciones estatales (20%) : compara los resultados de cada escuela con las expectativas, considerando el nivel socioeconómico y racial de los estudiantes.

: compara los resultados de cada escuela con las expectativas, considerando el nivel socioeconómico y racial de los estudiantes. Rendimiento de estudiantes desatendidos (10%) : mide el desempeño de alumnos negros, hispanos y de bajos ingresos frente al promedio de sus pares no desatendidos en el estado.

: mide el desempeño de alumnos negros, hispanos y de bajos ingresos frente al promedio de sus pares no desatendidos en el estado. Amplitud del currículo universitario (10%) : número y variedad de exámenes AP o IB aprobados por los estudiantes, hasta un máximo de cuatro áreas distintas.

: número y variedad de exámenes AP o IB aprobados por los estudiantes, hasta un máximo de cuatro áreas distintas. Tasa de graduación (10%): proporción de alumnos de noveno grado que logran graduarse en cuatro años.

Florida en el Top 100 nacional

Las siguientes escuelas de Florida se ubicaron entre las primeras 100 del país:

1. Pine View School (Sarasota) – #12 nacional / #1 en Florida

Enfoque en aprendizaje independiente, mini-cursos y fuerte participación de padres.

Ofrece actividades extracurriculares como drama, Modelo ONU y Sociedad Nacional de Honor.

También ocupa el puesto #35 en escuelas de STEM.

2. Archimedean Upper Conservatory Charter School (Miami-Dade) – #49 nacional / #3 en Florida

Matrícula: 324 alumnos, relación estudiante-profesor 14:1.

100% de participación en cursos AP, 90% de estudiantes minoritarios, 49% en desventaja económica.

#1 en el área metropolitana de Miami.

3. Millennium 6-12 Collegiate Academy (Broward) – #56 nacional / #4 en Florida

100% de participación en cursos AP.

90% de alumnos pertenecen a minorías, 43% en desventaja económica.

La mejor escuela de Broward, #2 en el área metropolitana de Miami.

4. West Shore Junior/Senior High School (Melbourne, Brevard) – #57 nacional / #5 en Florida

Matrícula: 568 alumnos, 99% de participación en AP.

35% minorías, 12% en desventaja económica.

#158 en escuelas STEM a nivel nacional.

5. Stanton College Preparatory School (Jacksonville) – #65 nacional / #6 en Florida

Combina cursos de honor, AP e IB.

Alianzas con la Universidad del Norte de Florida y Florida State College.

Mayoría de egresados accede al sistema universitario estatal.

6. José Martí MAST 6-12 Academy (Hialeah, Miami-Dade) – #73 nacional / #7 en Florida

Matrícula: 466 alumnos, relación 22:1.

100% de participación en AP, 97% de estudiantes minoritarios, 44% en desventaja económica.

#2 en Miami-Dade, #3 en el área metropolitana de Miami.

7. Marine Academy of Science and Technology – MAST@FIU (North Miami, Miami-Dade) – #74 nacional / #8 en Florida

Matrícula: 469 alumnos, relación 23:1.

98% de participación en AP, 68% minorías, 32% en desventaja económica.

#125 en STEM en EEUU.

8. Edgewood Jr./Sr. High School (Merritt Island, Brevard) – #89 nacional / #9 en Florida

Matrícula: 583 alumnos, relación 19:1.

Requiere voluntariado anual y portafolio académico.

#361 en escuelas STEM.

9. Design and Architecture Senior High – DASH (Miami-Dade) – #97 nacional / #10 en Florida

Matrícula: 492 alumnos, relación 18:1.

Programas en moda, diseño industrial, artes visuales y arquitectura.

Requiere audición de portafolio y entrevistas.

10. Terra Environmental Research Institute (Miami-Dade) – #100 nacional / #11 en Florida

Matrícula: 1.614 alumnos, relación 26:1.

91% de participación en AP, 92% minorías, 28% en desventaja económica.

#6 en el área metropolitana de Miami.

Sur de Florida: polo educativo destacado

El ranking resalta el papel de Miami-Dade y Broward como polos de excelencia académica en Florida. Cinco escuelas del condado de Miami-Dade —Archimedean Upper Conservatory, José Martí MAST, MAST@FIU, DASH y Terra Environmental— figuran entre las 100 mejores del país. A esto se suma Millennium Collegiate Academy, que lidera en Broward.

Palm Beach, por su parte, no tuvo representación en el Top 100, aunque escuelas de la región aparecen en posiciones posteriores a nivel estatal.

Con un total de diez escuelas entre las mejores del país, Florida se consolida como un referente nacional en educación secundaria. El sur del estado destaca de manera particular, reflejando el esfuerzo de sus distritos escolares por impulsar programas de alto rigor académico, ampliar la participación en cursos avanzados y garantizar oportunidades a estudiantes de diversos orígenes socioeconómicos.

