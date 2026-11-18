MIAMI.- Los estudiantes que integran The Reporter cambian con cada curso, pero el periódico de Miami Dade College (MDC) conserva una racha que ya alcanza 16 años: volvió a ser elegido el mejor entre los medios de instituciones de educación superior de dos años en Florida.

El reconocimiento se anunció el sábado 14 de noviembre en el Campus Norte de MDC, sede de la 67 ceremonia de la Florida College System Publications Association (FCSPA). El jurado examinó las ediciones del año académico 2025-2026. The Reporter reunió 39 puntos tras obtener distinciones en 15 de las 19 categorías individuales, nueve de ellas de primer lugar.

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Yazid Guelida estuvo al frente de la redacción durante el período evaluado. En declaraciones divulgadas por MDC, el exeditor en jefe dijo que la premiación ayuda a mantener motivados a los jóvenes que intentan abrirse camino en el periodismo: “Las historias que escribimos son importantes”. Desde agosto, Keyra Mendoza dirige el equipo para el curso 2026-2027, según informó el propio periódico.

La lista de ganadores muestra el alcance del trabajo del equipo. Guelida recibió el primer puesto por un reportaje noticioso; Pietra Romano, por uno de interés humano; Nicholas Gowdy, por un artículo deportivo, y Alberto Hernandez, por una columna de esa especialidad. Yirabel Rodriguez fue distinguida por una ilustración e Ivette Gomez por la labor en redes sociales. El diseño del periódico obtuvo otro de los galardones principales.

Lucas Duarte sumó dos victorias en fotografía de noticias y reportaje fotográfico. También recibió el premio Inner Circle por quedar entre los tres primeros en cuatro apartados de la competencia.

Los reconocimientos alcanzaron a otras dos publicaciones estudiantiles de MDC. Miambiance, la revista literaria del Campus Kendall, fue nombrada Mejor Revista en General; AXIS, editada en el Campus Norte, quedó segunda en su división.

The Reporter sale mensualmente con 16 páginas y un tiraje de 10,250 ejemplares que circulan por los ocho campus. Tiene redacciones en Norte, Wolfson y Kendall, un sitio web y un boletín quincenal. Bajo la asesoría de Manolo Barco, los alumnos combinan esa práctica con los estudios de comunicación social y periodismo de MDC, que no cuenta con una escuela tradicional dedicada a esta profesión.

De acuerdo con la institución, el periódico acumula 237 premios estatales, incluidos 150 primeros lugares, desde su creación. Los medios estudiantiles de MDC han recibido además 22 premios National Pacemaker.