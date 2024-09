Floridanos, entre los más interesados en encontrar empleo en EEUU, según un estudio

Al respecto, Henry Simmons, CEO de Centus , dijo que "investigar el volumen de búsqueda de cada estado de EEUU es fascinante, ya que revela las poblaciones que están más interesadas en encontrar una nueva oportunidad. Los altos volúmenes de búsqueda en sitios web de búsqueda de empleo, como Glassdoor, Indeed y ZipRecruiter, muestran su popularidad al ofrecer fácilmente listas de empleos en un solo lugar".

"Con estos estados posiblemente albergando a los buscadores de empleo más activos, este estudio puede ofrecer una visión clave de las dinámicas del mercado laboral, donde Georgia, Delaware y Florida podrían estar experimentando desafíos económicos o un aumento en las ofertas de empleo", agregó.

Georgia lidera la búsqueda de empleo

Georgia se sitúa como el estado con más personas buscando un nuevo empleo, registrando un promedio de 4,272 búsquedas mensuales por cada 100,000 habitantes. En total, el estado acumula un promedio de 471,142 búsquedas mensuales, destacando términos como "Job near me" con 103,917 búsquedas, "Indeed Jobs" con 131,833 y "Jobs hiring" con 10,983 búsquedas.

Delaware y Florida completan el podio

Delaware ocupa el segundo lugar con 3,561 búsquedas mensuales relacionadas con la búsqueda de empleo por cada 100,000 residentes, sumando un promedio mensual de 36,743 búsquedas. Entre las más comunes se encuentran "Jobs Indeed" con 9,675 búsquedas, "Jobs hiring near me" con 7,292, y "ZipRecruiter" con 2,058.

Florida, por su parte, registra 3,546 búsquedas mensuales por cada 100,000 personas, con un total de 801,696 búsquedas al mes en promedio. Entre los términos más buscados están "Indeed Jobs" con 234,583 búsquedas, "Jobs hiring near me" con 117,000, y "Online jobs" con 14,458.

Otros estados con alta actividad en la búsqueda de empleo

En cuarto lugar se encuentra Mississippi, con 3,516 búsquedas mensuales por cada 100,000 habitantes y un total de 103,353 búsquedas relacionadas con el empleo al mes. Le sigue de cerca Maryland, en quinto lugar, con 3,459 búsquedas por cada 100,000 personas y un total de 213,755 búsquedas mensuales, destacando términos como "Indeed Jobs" y "Glassdoor".

El sexto lugar es ocupado por Carolina del Norte, con 3,428 búsquedas mensuales por cada 100,000 personas y un total de 371,397 búsquedas al mes en promedio. Texas se ubica en la séptima posición con 3,422 búsquedas por cada 100,000 personas y un impresionante total de 1,043,728 búsquedas mensuales, siendo el segundo estado con mayor volumen total de búsquedas en la lista.

Illinois se sitúa en el octavo puesto con un promedio de 3,389 búsquedas mensuales por cada 100,000 residentes y un total de 425,321 búsquedas al mes. Arizona, en novena posición, registra 3,360 búsquedas por cada 100,000 personas y un total de 249,675 búsquedas mensuales.

Finalmente, Carolina del Sur completa el top 10, con 3,318 búsquedas mensuales por cada 100,000 personas y un total de 178,283 búsquedas al mes, destacándose términos como "Indeed jobs" y "Jobs hiring near me".

FUENTE: CENTUS / Google Keyword Planner