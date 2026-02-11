Wall Street abre en alza tras buenos datos de empleo en EEUU

Imgen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.

Wall Street abrió al alza el miércoles tras conocerse unas cifras de empleo en Estados Unidos mucho mejores de lo previsto, lo que tranquilizó a los inversores sobre la situación de la economía estadounidense.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,44%, el Nasdaq avanzaba un 0,77% y el S&P 500 ganaba un 0,61%.

La Bolsa de Nueva York cerró el martes con resultados dispares, a la espera de la publicación de datos clave sobre el empleo y la inflación en Estados Unidos, dados a conecer este miércoles.

El Dow Jones (+0,10%) volvió a arañar un récord al cierre, terminando en 50.188,14 puntos. El índice ampliado S&P 500 perdió un 0,33% y el Nasdaq retrocedió un 0,59%.

Los inversores esperaban ansiosos las cifras oficiales de empleo en Estados Unidos correspondientes a enero, seguidas este viernes del índice de precios al consumidor (IPC) del mismo mes.

"Si las cifras no corresponden a las expectativas (...) podría producirse una subida o una bajada repentina de las cotizaciones".

Esos dos indicadores son determinantes para evaluar el futuro de la política monetaria de la Fed, explicó el analista.

Una inflación al alza y un mercado laboral deprimido podrían ser propicios para una flexibilización de la política monetaria.

"Cualquier dato que le dé a la Fed la ocasión de recortar las tasas será considerado positivo por el mercado, incluso si es peor de lo previsto", señala Adam Sarhan.

Unas tasas más bajas suelen ser una buena señal para Wall Street, que ve en ello la posibilidad de mayores beneficios empresariales.

