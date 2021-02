La concesión proporciona fondos adicionales para asumir los gastos de equipos y suministros necesarios para almacenar, distribuir y aplicar vacunas, así como protección personal para personal sanitario y pacientes.

Además, la subvención estaría destinada a pagar el uso de locales, apoyo adicional médico, el desecho de suministros que han sido usados y la difusión pública del programa de vacunación.

“Este financiamiento ayudará al estado a distribuir y administrar las vacunas COVID-19 a más floridanos”, señaló Gracia Szczech, administradora regional de FEMA Región IV.

"Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con los estados desde el inicio de la pandemia, y estos dólares ayudarán a paliar los gastos en curso".

Según el comunicado de FEMA, “las subvenciones se realizan a través del programa de Asistencia Pública de FEMA, que reembolsa los gastos documentados por acciones tomadas ante desastres”, como es el caso de la pandemia de coronavirus.

De hecho, FEMA asegura haber “simplificado el proceso de solicitud y reembolso para que los fondos lleguen más rápido”.

Por otra parte, el nuevo gobierno federal insiste en aumentar la producción de vacunas y ampliar su papel para combatir la pandemia, y para ello propone convocar la ley de la producción de Defensa y que la agencia nacional para el manejo de emergencias FEMA movilice “a personal clínico y contratistas para trabajar mano a mano con la Guardia Nacional para acelerar la aplicación de vacunas ".

No obstante, Florida no parece estar dispuesta a aceptar el plan federal de vacunación masiva, que crearía centros adicionales de inmunización.

“Todo lo que necesitamos es más vacunas. Ya tenemos la infraestructura. Consíganos más vacunas ", señaló el gobernador de Florida, Ron DeSantis..

La infraestructura que menciona DeSantis está dada por la distribución de vacunas a hospitales, que a su vez son repartidas en parte a iglesias, autoridades municipales y centros médicos, así como ciertas farmacias e incluso supermercados y otros locales públicos seleccionados.

No obstante, el grado de frustración es ascendente entre las personas que no logran concertar una cita previa para vacunarse, atados a plataformas digitales o líneas telefónicas que no aceptan más solicitudes u hospitales que se ven obligados a cancelar el proceso de inmunización por falta de vacunas.