viernes 15  de  mayo 2026
CELEBRACIÓN

Cuba Nostalgia, una feria para celebrar la cultura cubana

La celebración apuesta por exponer las tradiciones y el patrimonio tal y como muchos las recuerdan antes del proceso de transformación autoritaria de 1959 que cambió la vida en la isla

Ambiente en Cuba Nostalgia.&nbsp;

Ambiente en Cuba Nostalgia. 

Sureidy Rodríguez/ DLA
Leslie Pantín, fundador de la feria Cuba Nostalgia, Miami.

Leslie Pantín, fundador de la feria Cuba Nostalgia, Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Edición 2024 de Cuba Nostalgia.&nbsp;

Edición 2024 de Cuba Nostalgia. 

Sureidy Rodríguez/ DLA
Edición 2024 de Cuba Nostalgia.&nbsp;

Edición 2024 de Cuba Nostalgia. 

Sureidy Rodríguez/ DLA
Edición 2024 de Cuba Nostalgia.&nbsp;

Edición 2024 de Cuba Nostalgia. 

Sureidy Rodríguez/ DLA
Edición 2024 de Cuba Nostalgia.&nbsp;

Edición 2024 de Cuba Nostalgia. 

Sureidy Rodríguez/ DLA
Edición 2024 de Cuba Nostalgia.

Edición 2024 de Cuba Nostalgia.

Sureidy Rodríguez/ DLA
Edición 2024 de Cuba Nostalgia.

Edición 2024 de Cuba Nostalgia.

Sureidy Rodríguez/ DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI. - Con la propuesta de celebrar las tradiciones culturales de la isla mayor del mar Caribe, la feria Cuba Nostalgia invade los salones del Miami-Dade County Fair & Exposition el 16 y 17 de mayo.

“La idea surgió como festival para celebrar la cultura cubana, en torno al 20 de mayo, que es la fecha en la que festejamos la independencia de Cuba”, recordó el fundador de la celebración Leslie Pantín en una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

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Pantín dedujo que si otras nacionalidades y sus descendientes, como los irlandeses, los mexicanos y los italianos, celebran sus días patrios, los cubanos también podrían hacerlo.

“Y a ellos se sumarían hispanos y también estadounidenses”, todos los que viven en Miami, como parte de una gran fiesta internacional.

Pantín asegura que creyó en el éxito de Cuba Nostalgia desde el primer día. “Hay un gran interés por la cultura cubana y todo lo que sea cubano. Vamos apostando más para darla a conocer, tanto a hijos de cubanos que nacieron fuera de la isla como a otras nacionalidades”.

Éxito

A diferencia de otras ferias, Cuba Nostalgia expone los valores de la cultura cubana tal y como muchos las recuerdan antes del proceso de transformación autoritaria de 1959 que cambió la vida en la isla.

“Hoy es el festival cultural cubano más grande del mundo”, señaló Pantín, “incluyendo la isla de Cuba”, subrayó, “porque aborda el folclore, el baile, las artes plásticas, la arquitectura, la gastronomía, libros de texto, la música, literatura y colecciones de artículos memorables”.

De esta manera, en los salones del recinto ferial de Miami-Dade, en la comodidad del aire acondicionado, cientos de cubanos y sus descendientes y otras nacionalidades viven horas de ilusión y celebración, como si se tratase de un viaje en el tiempo.

“Estamos a 40 minutos en avión de La Habana, pero estamos tan lejos”, señala Graciela, que con sus 80 y tantos años no deja de ir a Cuba Nostalgia.

“Estamos lejos por las dificultades que acarrean hacer el viaje, la tristeza, la destrucción y la represión que se vive allí”, resumió.

De hecho, Graciela vuelve a la feria con sus hijos y nietos para tomarse juntos otra foto frente a la gran foto del Malecón de La Habana y también ante las imágenes del Castillo de los Tres Reyes del Morro, la Catedral de La Habana y el club Tropicana.

Como ella, muchos dan rienda suelta a la imaginación y recorren las calles de La Habana, de la mano de hijos y nietos, cuando se paren sobre el inmenso mapa de la capital cubana, que tantas fotografías provoca.

Otro mapa, el de Santiago de Cuba, la histórica ciudad del oriente del país, y el de la isla volverán a ser puntos de encuentro y atracción.

“Mira, mira, ahí está mi pueblo”, vuelven a decir unos y otros.

“Esa es la imagen que más me conmociona y me hace pensar que vale la pena hacer esta feria, cuando veo las tres generaciones juntas, abuelos, padres e hijos, y a veces hasta el biznieto de la abuela”, subrayó Pantín.

La réplica del Malecón habanero, con una inmensa fotografía de El Morro detrás, es el lugar más popular para retratarse.

“Desafortunadamente”, indicó Pantín, la generación mayor, de abuelos y bisabuelos, que tuvieron la dicha de conocer la Cuba de ayer, va desapareciendo, pero queda el legado que nos dejaron”, resaltó.

Hay otra generación, “que nació después del desastre de 1959 y vino de Cuba hace poco y la pasaron muy mal allí y no sienten nostalgia por la Cuba de ayer porque no la conocieron, pero se acercan a la feria para celebrar la cubanía”, reconoció.

“Aun cuando la pasaron mal en Cuba, recuerdan con cariño la música, el baile, el Malecón y todo lo demás”, apuntó.

Luego resumió: “Es importantísimo mantener la cultura cubana para las nuevas generaciones porque es la única forma de transmitirles los valores de la cubanía. No solo a los que viven en Miami, sino también a los viven en la isla”.

Organización

Una feria de esta envergadura, de dos o tres días y que está abierta al público por 12 horas, toma mucho tiempo organizarla. “Aún no se ha terminado una edición y ya se piensa en la próxima. Toma meses conseguir patrocinadores y expositores”.

Hace siete años Pantín traspasó los derechos de la feria, por medio de venta, al productor Peter Regalado, quien junto a Stephanie De Quesada lleva las riendas de la organización.

“Peter tiene gran experiencia en hacer eventos. Él fue el organizador del espectáculo Cuba Under the Stars”, que hacía alusión al célebre eslogan del cabaré Tropicana en La Habana Un paraíso bajo las estrellas, en Bayfront Park.

“Aquello fue más que una fiesta. Aquello fue como un gran cabaré”, subrayó Pantín, que contó con las voces de grandes como Malena y Lena Burke, Luis Bofill, orquesta, bailarines y coreografías al estilo de Tropicana.

Otras amenidades

Además de grandes imágenes que destacan monumentales construcciones y lugares emblemáticos de la isla, hay expositores, venta de cuadros de pintura, artículos memorables y comida típica, Cuba Nostalgia dedica este año el escenario principal a la actuación de grandes de la música como Willy Chirino, Malena y Lena Burke, Aymée Nuviola y Amaury Gutiérrez, entre otros.

Cuba Nostalgia, sábado 16 de mayo de 11 a.m. a 11 p.m. y el domingo 17 de mayo de 11 a.m. a 10 p.m. Estacionamiento gratis. Fair Expo Center, Coral Way (SW 24 Street) y la Avenida 112.

Para obtener información sobre entradas consulte www.cubanostalgia.org o llame al 305 856.9800 por teléfono.

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