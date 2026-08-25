martes 25  de  agosto 2026
SE BUSCA

Hallan muerto a un hombre junto a una bicicleta y buscan al conductor que huyó en Pompano Beach

El cuerpo apareció en una franja de césped, aunque los investigadores creen que el impacto pudo haber ocurrido en otro lugar

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un hecho durante la investigación.

Foto de referencia, la policía acordona la escena de un hecho durante la investigación.

AP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Broward (BSO) investiga un atropello mortal después de que un hombre fuera encontrado sin vida junto a una bicicleta en Pompano Beach.

Los agentes acudieron poco después de las 8:00 a.m. del domingo a la cuadra 700 de la 10 Drive del suroeste, donde una persona reportó la presencia de alguien tendido sobre una franja de césped próxima a la vía.

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Paramédicos de Pompano Beach Fire Rescue (PBFR) confirmaron el fallecimiento. Las lesiones eran compatibles con el impacto de un automóvil, según las pesquisas preliminares.

La bicicleta y otras pertenencias aparecieron dispersas cerca del cuerpo. Sin embargo, las autoridades no descartan que la colisión se produjera en otro sitio y que la víctima terminara posteriormente en el punto donde fue localizada.

Hasta la madrugada del martes no se había divulgado su identidad ni una descripción del vehículo buscado.

La Unidad de Homicidios de Tránsito (THI) de BSO está a cargo del caso. Quienes tengan información pueden llamar al detective Mike Wiley al 954-321-4841 o enviar una pista mediante la aplicación SaferWatch.

También es posible comunicarse anónimamente con Broward Crime Stoppers a través del 954-493-8477.

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