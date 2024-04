Héroes en la comunidad: los voluntarios que ayudan a esterilizar gatos callejeros

El programa TNVR (Trap-Neuter-Vaccinate-Return o Atrapar-Castrar-Vacunar-Regresar) es esencial dentro de los servicios de Animal Services a la comunidad de Miami-Dade. Su coordinador, Bernardo Alfonso, ha ayudado por muchos años a los animales que viven en la calle.

“Amo todo tipo de animales”, dijo Alfonso a DIARIO LAS AMÉRICAS. Como explicó, “en 2010 me involucré mucho con los gatos en el refugio; en aquel entonces no existía un programa TNVR que salvara vidas de gatos de la comunidad”, explicó Alfonso, miembro del equipo de Animal Services desde mayo de 2022.

Embed - Miami-Dade Animal Services on Instagram: "Check out our very own Bernardo “Bernie” Alfonso, coordinator for the Trap-Neuter-Vaccinate-Return (TNVR) Program at Animal Services. He is featured #OurCounty's #IThrive spotlight. He joined Animal Services a couple of years ago, but as a private citizen, he has been a rescue partner since 2010. Learn more https://www.miamidade.gov/global/humanresources/ithrive-bernardo-alfonso.page"