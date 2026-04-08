Hialeah recibe cheque de $5 millones para drenaje y mitigar inundaciones

El alcalde Bryan Calvo recibe de manos del congresista Mario Díaz Balart un cheque de $4.9 millones para modernizar infraestructuras pluviales de Hialeah.

MIAMI. – En un acto encabezado por el congresista Mario Díaz-Balart y el alcalde Bryan Calvo , Hialeah recibió este miércoles 4.9 millones de dólares en fondos federales para mejorar el drenaje pluvial del sureste de la ciudad, una de las zonas más propensas a inundarse en días de lluvias.

El financiamiento permitirá desarrollar un proyecto de infraestructura que abarcará desde la 4 Place del sureste hasta la Siete Calle del SE, así como entre la sexta y la octava avenida del SE, una zona históricamente vulnerable a inundaciones .

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El alcalde Calvo explicó que esta inversión forma parte de un esfuerzo más amplio para modernizar el sistema de alcantarillado y mejorar la resiliencia urbana frente a las intensas lluvias que suelen ocurrir en el sur de Florida.

“Estamos recibiendo millones de dólares para la ciudad de Hialeah para arreglar esta zona del Southeast de nuestra ciudad. Es la zona más afectada con el tema de las inundaciones”, afirmó Calvo durante el acto.

Mitigar inundaciones y mejorar infraestructura

El plan contempla no solo mejoras en el drenaje pluvial, sino también la reparación de calles y una reestructuración del sistema de infraestructura urbana.

Calvo subrayó que la ciudad enfrenta un rezago histórico en el mantenimiento de sus vías y sistemas hidráulicos.

“Sabemos que por muchos años se ha descuidado lo que son las calles de nuestra ciudad y es una prioridad para mi administración poder arreglar el mayor número de calles”, señaló.

Además, indicó que el sistema de alcantarillado de toda la ciudad, con una población superior a los 230 mil residentes, requiere una inversión estimada de unos 200 millones de dólares para su renovación total.

Trabajo en equipo y gestión de fondos

Durante la entrega simbólica del cheque, el congresista Díaz-Balart enfatizó la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

“Así es como se logran las cosas, trabajando en equipo. Este es un equipo que continúa proveyendo triunfos para la gran ciudad de Hialeah”, afirmó el congresista.

Diaz Balart, quien es el vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EEUU, defendió su historial en Washington, destacando su enfoque en reducir gastos innecesarios mientras asegura recursos para su distrito.

“Hialeah es hogar de miles de trabajadores y estos fondos son cruciales para proteger viviendas y negocios de inundaciones y garantizar infraestructura moderna”, añadió.

Licitación y ejecución del proyecto

Tras la asignación de los fondos, el siguiente paso será que el Concejo municipal apruebe la licitación pública para seleccionar la empresa encargada de ejecutar las obras, dijo el alcalde.

En el evento también participaron concejales locales, Carl Zogbi, Melinda de la Vega, Gelien Pérez y el representante estatal Alex Rizzo, quien colabora en la gestión de recursos a nivel estatal.

El alcalde adelantó que esta inversión es solo el inicio de futuros proyectos de infraestructura en la ciudad.

Lluvia evidencia urgencia del proyecto

La jornada estuvo marcada por intensas lluvias, lo que llevó al propio alcalde a bromear sobre la pertinencia del momento.

“La razón que estamos haciendo esto hoy es para probar nuestro sistema de alcantarillado. Es un día apropiado para hacerlo”, comentó.

Díaz-Balart coincidió en que condiciones climáticas como las registradas ese día evidencian la necesidad urgente de estas inversiones.

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