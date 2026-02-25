Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso.

MIAMI. - El Concejo de la Hialeah aprobó en primera lectura una ordenanza para reembolsar un promedio de 539 dólares a 2.226 propietarios mayores de 65 años, en un programa, impulsado por el alcalde Bryan Calvo , que se financiará con ahorros por pagos adelantados al fondo de pensiones, sin subir impuestos ni recortar servicios.

La ordenanza crea el programa Senior Homeowner Relief Stimulus Check - de cheques de estimulos para propietarios de viviendas mayores- para el año fiscal 2026 y contempla la devolución del impuesto municipal pagado a la ciudad por un grupo específico de adultos mayores.

EFICIENCIA Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911

NUEVO EDIL Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

El alcalde Calvo explicó que la iniciativa surgió de una promesa clara al asumir el cargo. Según relató, su primera conversación con el director financiero Pedro de Faria fue directa, “había que encontrar la forma de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes mayores de 65 años”.

El plan ideado por Calvo y su equipo beneficiará a 2.226 propietarios, con un cheque promedio de 539,25 dolares , aunque la cifra variará según lo pagado por cada contribuyente. Si un residente pagó 630 dólares en impuestos municipales, recibirá ese mismo monto; si pagó menos, el reembolso será proporcional, explicó a modo de ejemplo de Faria.

En total, la ciudad contabiliza 6.635 hogares cuyos propietarios son residentes mayores de 65 años con algún tipo de exención, lo que significa que aproximadamente 21% de las propiedades con homestead en Hialeah no pagarán impuesto municipal, ya sea por exenciones existentes o por este nuevo reembolso.

La medida, aprobada por unanimidad en el Concejo en primera lectura , deberá someterse a una segunda votación en marzo.

Requisitos para beneficiarse del reembolso

El programa está dirigido a propietarios de vivienda en la Hialeah con exención homestead, que hayan cumplido 65 años antes del 1 de enero del año fiscal correspondiente y cuenten con la exención para seniors de bajos ingresos, cuyo límite de ingreso bruto ajustado del hogar haya sido de 37.694 dolares para el año fiscal 2025. La propiedad debe ser su residencia principal.

A diferencia de la exención para residentes senior de largo plazo —que exige 25 años de residencia continua— este alivio está destinado a quienes, pese a cumplir con los requisitos de edad e ingresos, pagaron impuesto municipal a la ciudad porque el valor tasado de su vivienda superaba el umbral cubierto por las exenciones, y recibirán un cheque equivalente al monto efectivamente abonado.

Por qué algunos seniors pagaban impuestos y otros no

El director financiero interino, De Faria, explicó que actualmente existen dos grupos de adultos mayores beneficiados por exenciones.

El primer grupo corresponde a quienes reciben la exención para seniors de bajos ingresos, que descuenta 50.000 dólares del valor tasado de la vivienda, además de la exención homestead estándar. Sin embargo, dependiendo del valor de la propiedad, muchos aún deben pagar impuestos municipales.

El segundo grupo está compuesto por residentes senior de largo plazo, con al menos 25 años como propietarios de la vivienda y otros requisitos adicionales. Estos no pagan impuesto municipal.

Según De Faria, la realidad es que los dos grupos con condiciones similares enfrentaban cargas distintas. El nuevo programa busca cerrar esa brecha devolviendo el monto pagado por quienes no calificaban para la exención total.

Cómo se financia el programa y cuánto cuesta

Otra de las interrogantes aclaradas en la reunión era si la financiación del programa ponía en riesgo la estabilidad financiera de la ciudad y sin afectar servicios ni aumentar la tasas.

El costo total del programa de reembolso asciende a aproximadamente 1,2 millones de dólares, cifra que surge del total pagado y aún adeudado por este grupo de propietarios seniors en el año fiscal vigente.

De Faria explicó que la Ciudad decidió adelantar parte de su contribución anual obligatoria al sistema de pensiones. Al realizar pagos anticipados, se generan ahorros en intereses.

El alcalde lo resumió con una comparación sencilla. “Es como pagar por adelantado una tarjeta de crédito para evitar intereses. Ese ahorro financiero, estimado en alrededor de 1,2 millones, permite cubrir completamente el programa.

A finales del año pasado, el Concejo de Hialeah, fracasó en su intento de reembolsar 200 dólares de alivio a los 32.000 propietarios de vivienda con homestead.

Ante este antecedente, Calvo defendió la eficiencia de su equipo financiero con una frase que marcó el debate: “La respuesta política de cómo lo logramos sería decir que los anteriores -administradores- eran malos, pero ahora somos mucho mejor”, afirmó, subrayando que la reestructuración administrativa permitió identificar esta alternativa.

Mónica Perez La concejala Mónica Pérez, pregunta antes de votar. CESAR MENENDEZ DLA

Dudas sobre el futuro fiscal y el “peor escenario”

La concejala Monica Pérez planteó interrogantes sobre la incertidumbre en Tallahassee respecto al futuro de los impuestos ad valorem -sobre la propiedad- y preguntó cuál sería el peor escenario si disminuyeran los ingresos municipales.

De Faria aclaró que el programa se basa en cifras ya aprobadas en el presupuesto vigente y que los ahorros por el pago adelantado de pensiones se concretan independientemente de posibles cambios futuros en la legislación estatal.

El alcalde agregó que la Ciudad ya tenía presupuestados cerca de 40 millones de dólares en obligaciones de pensión. La diferencia está en la estrategia de pago, no en el monto comprometido. Además, aseguró que la Ciudad mantiene reservas financieras conservadoras y que la operación no compromete el fondo de balance.

¿Cuándo recibirán el cheque los beneficiarios?

La ordenanza debe aprobarse en segunda lectura el próximo 10 marzo. Una vez adoptada formalmente la medida y realizada la apropiación presupuestaria, la administración procederá a emitir los cheques.

Dado que los impuestos correspondientes al año fiscal 2025 comenzaron a pagarse en noviembre pasado, el reembolso se realizaría después de la aprobación final, en los meses siguientes a la segunda lectura.

Un enfoque dirigido a quienes más lo necesitan

Calvo defendió que el alivio fiscal debe concentrarse en quienes viven con ingresos fijos. Señaló que, aunque todos podrían beneficiarse de una reducción de impuestos, el impacto es mayor en los adultos mayores que dependen de una pensión.

La propuesta representa uno de los mayores programas de alivio fiscal dirigidos específicamente a seniors en la historia reciente de la ciudad y, según el alcalde, podría servir de modelo para otras municipalidades.

[email protected]