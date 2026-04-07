Sheriff de Miami-Dade recibe $5.25 millones para seguridad previo al Mundial FIFA 2026 y al G-20

MIAMI.– El congresista Mario Díaz-Balart entregó 5.25 millones de dólares en fondos federales a la sherif de Miami-Dade , Rosie Cordero-Stutz, para reforzar la seguridad en el condado ante eventos globales como la cumbre del G-20 en Doral y el Mundial FIFA 2026 que se celebrará en a mediados de año.

El financiamiento llega en un momento clave para la región, que se prepara para albergar eventos de gran magnitud como la cumbre del G-20 en la ciudad de Doral y partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami, lo que implicará la llegada de millones de visitantes.

Díaz-Balart subrayó la importancia de la inversión en seguridad pública al afirmar, “estoy orgulloso de entregar 5.25 millones de dólares a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) para ampliar sus capacidades de seguridad pública e invertir en un Centro de Mando Móvil de última generación que será clave durante emergencias y operaciones importantes. Cuando ocurre un desastre o se desarrolla un incidente crítico, nuestros agentes necesitan responder con rapidez, coordinación y el equipo adecuado; este financiamiento lo hace posible”.

En qué se invertirán los fondos federales

Del total asignado, 4.2 millones de dólares se destinarán al proyecto de Seguridad Pública Global y Equipamiento del MDSO. Estos recursos permitirán la adquisición de un Centro de Mando Unificado, un autobús de comando, equipos para unidades móviles, dispositivos acústicos de largo alcance (LRAD), bicicletas de patrullaje con remolques, tecnología de ciberseguridad y otros equipos especializados, según datos de la oficina del sheriff.

Por su parte, los otros 1.05 millones dólares serán utilizados para la compra de dos Centros de Operaciones Móviles (MOC), que funcionarán como puestos de mando en terreno durante incidentes críticos, desastres naturales o eventos multitudinarios. Estas unidades estarán equipadas con tecnología avanzada para facilitar investigaciones y coordinar operaciones en tiempo real.

Preparación ante el G-20 y el Mundial 2026

Las autoridades locales consideran que esta inversión es clave para garantizar la seguridad tanto de residentes como de visitantes, en un contexto en el que el sur de Florida se consolida como sede de eventos internacionales de alto perfil.

La sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, destacó el impacto de estos fondos. “Estoy agradecida con el congresista Mario Díaz-Balart por su continuo liderazgo y firme apoyo a la seguridad pública en el condado de Miami-Dade. Este financiamiento federal nos permitirá fortalecer nuestras capacidades, mejorar nuestra preparación y garantizar que estemos completamente listos para proteger a nuestra comunidad y a los millones de visitantes esperados para eventos internacionales importantes como la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el G-20”.

La Copa Mundial de Fútbol tendrá lugar en Florida entre el 11 de junio y el 19 de julio del año en curso. Mientras que la cumbre del G-20 está programada para los días 14 y 15 de diciembre en Trump National Doral, en la ciudad de Doral.

Marco legal y aprobación de los fondos

Los recursos fueron aprobados como parte de la ley federal H.R. 6938, que agrupa asignaciones para Comercio, Justicia, Ciencia, Energía, Desarrollo de Recursos Hídricos, Interior y Medio Ambiente, y fue promulgada el 23 de enero de 2026.

Díaz-Balart, quien representa el Distrito 26 de Florida, ha mantenido una línea constante de apoyo a las agencias de seguridad en el sur del estado, impulsando financiamiento para mejorar la preparación ante emergencias y elevar los estándares de protección comunitaria.

La pasada semana, el congresista cubanoamericano entregó 500 mil dólares al Departamento de Policía de Miami Springs y 450 mil dólares al Departamento de Policía de Virginia Gardens, fondos destinados a modernizar vehículos policiales y reforzar la seguridad pública.

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