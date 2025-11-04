martes 4  de  noviembre 2025
COMICIOS 2025.

Homestead vota sin incidentes mientras se define referéndum y concejales

En total, se encuentran operando 18 precintos y 11 juntas electorales.

Centro de votación en el Center of International Education en Homestead.

Centro de votación en el Center of International Education en Homestead. 

Yoandy Castañeda/DLA
Votante cumpliendo con el deber ciudadano en las elecciones municipales del condado Miami - Dade en 2025.

Votante cumpliendo con el deber ciudadano en las elecciones municipales del condado Miami - Dade en 2025.

JESUS HERNANDEZ - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Homestead.– La jornada electoral de este martes 4 de noviembre avanza con total normalidad en la ciudad de Homestead, donde los votantes acuden a las urnas para elegir a sus nuevos representantes municipales y decidir sobre un referéndum local de importancia para la comunidad.

Según el más reciente reporte emitido por las autoridades electorales a las 3:20 p.m., no se han registrado incidencias en los 11 centros de votación habilitados. En total, se encuentran operando 18 precintos y 11 juntas electorales, con una participación del 8.20%, equivalente a 2,480 votantes de los 30,254 registrados como activos en la demarcación oficial.

De acuerdo con los datos obtenidos, 1,177 electores han sufragado por correo, 389 durante el período de voto anticipado y 938 en el día de hoy, evidenciando un proceso ágil y ordenado, aunque con un ritmo lento similar al observado en otros municipios del condado Miami - Dade, según se reportaba al momento de redactar esta nota.

En estos comicios se eligen los puestos de concejales y se somete a votación un referéndum que propone modificaciones en la carta constitutiva de la ciudad, orientadas a actualizar ciertos procedimientos administrativos y fortalecer la transparencia gubernamental.

Entre los candidatos que buscan liderar el futuro local destacan Jenifer N. Bailey y Thomas Davis, quienes concentran sus campañas en temas como la seguridad pública, el desarrollo económico, la infraestructura y la preservación de la identidad histórica del municipio.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 7:00 p.m., hora en que comenzará el conteo oficial de votos. Hasta el momento, las autoridades locales reiteran que el proceso electoral se desarrolla de manera pacífica y bajo estrictas medidas de control y supervisión.

