Homestead vota sin incidentes mientras se define referéndum y concejales

Votante cumpliendo con el deber ciudadano en las elecciones municipales del condado Miami - Dade en 2025.

Homestead.– La jornada electoral de este martes 4 de noviembre avanza con total normalidad en la ciudad de Homestead, donde los votantes acuden a las urnas para elegir a sus nuevos representantes municipales y decidir sobre un referéndum local de importancia para la comunidad.

Según el más reciente reporte emitido por las autoridades electorales a las 3:20 p.m., no se han registrado incidencias en los 11 centros de votación habilitados. En total, se encuentran operando 18 precintos y 11 juntas electorales, con una participación del 8.20%, equivalente a 2,480 votantes de los 30,254 registrados como activos en la demarcación oficial.

ELECCIONES Candidato Steven Meiner llega al City Hall y reafirma su compromiso con los residentes de Miami Beach

De acuerdo con los datos obtenidos, 1,177 electores han sufragado por correo, 389 durante el período de voto anticipado y 938 en el día de hoy, evidenciando un proceso ágil y ordenado, aunque con un ritmo lento similar al observado en otros municipios del condado Miami - Dade, según se reportaba al momento de redactar esta nota.

En estos comicios se eligen los puestos de concejales y se somete a votación un referéndum que propone modificaciones en la carta constitutiva de la ciudad, orientadas a actualizar ciertos procedimientos administrativos y fortalecer la transparencia gubernamental.

Entre los candidatos que buscan liderar el futuro local destacan Jenifer N. Bailey y Thomas Davis, quienes concentran sus campañas en temas como la seguridad pública, el desarrollo económico, la infraestructura y la preservación de la identidad histórica del municipio.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 7:00 p.m., hora en que comenzará el conteo oficial de votos. Hasta el momento, las autoridades locales reiteran que el proceso electoral se desarrolla de manera pacífica y bajo estrictas medidas de control y supervisión.