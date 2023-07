Inaugurada SIPConnect 2023, una discusión urgente sobre medios de prensa

Trotti volvió a bromear con que, si por algo es conocido en esta industria, es porque al final de cada evento de la SIP termina “rifando un automóvil”, lo cual, asegura, no es verdad pero tampoco fake news, sino un juego con la audiencia. Pero en esa cuerda de extravagancias, sostuvo, habrá “sorpresas”.

Esta edición promete un cierre de lujo, con medios de prensa de todo el mundo concentrados en Miami el viernes, día en que debuta en esta ciudad el astro argentino Lionel Messi.

A propósito, uno de los oradores principales de SIPConnect 2023, es Claudio Cabrera, vicepresidente de Audiencias y Estrategia de Redacción del diario deportivo The Athletic, compañía cien por ciento virtual de The New York Times, con más de dos millones de suscriptores y uno de los índices más altos de retención de la industria.

Cabrera compartió claves de su exitosa labor a cargo de una compleja red periodística que ha tenido que adaptarse a los contextos tecnológicos de redes sociales, con algoritmos cambiantes, así como la necesidad de posicionarse en buscadores y entrenar a los reporteros en la cobertura de breaking news de manera competitiva.

Hasta el viernes, destacados periodistas, creadores de contenido, expertos en audiencias, líderes de marcas y otras personalidades de los medios intercambian en el Inter Continental de Doral, distendidamente, experiencias de su trabajo diario. Buenas prácticas que, en definitiva, les han conducido al éxito y podrían ser replicadas por otras instituciones mediáticas.