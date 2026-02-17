martes 17  de  febrero 2026
PRENSA

La SIP abre convocatoria para los Premios de Excelencia Periodística 2026

Durante la ceremonia de premiación, se entregará una cifra récord de trece premios en octubre, en la 82ª Asamblea General de la SIP

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abrió este martes la convocatoria para los Premios de Excelencia Periodística 2026, que reconocen las obras de periodistas y medios de América y España.

El concurso estará abierto para publicaciones realizadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 -último día de postulaciones- en español, inglés o portugués.

Lee además
La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.
DUELO

Prensa internacional repasa trayectoria y controversias de Brigitte Bardot
Imagen referencial a la censura.
CENSURA

Reporteros Sin Fronteras alerta sobre riesgos para la prensa en Venezuela

Este año incluirá dos nuevas categorías: una para pódcasts de hasta 20 minutos de duración que desarrollen contenidos informativos, investigativos o narrativos de interés público, y otra de periodismo interamericano con perspectiva de igualdad.

Este último está patrocinado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y premia publicaciones que aborden la desigualdad y la discriminación, aportando contexto sobre el impacto social de estas realidades.

"La incorporación de estas dos categorías responde a una convicción clara: el periodismo debe seguir ampliando sus formatos y, al mismo tiempo, profundizar su mirada sobre las desigualdades sociales", dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente.

La inclusión de ambas categorías refleja la adaptación del organismo, con sede en Miami, a las nuevas narrativas y formatos, según el comunicado.

Con ellos, la SIP entregará una cifra récord de trece premios durante la ceremonia de premiación, que tendrá lugar en octubre durante la 82ª Asamblea General de la SIP, en Bogotá.

Estos son: Periodismo de Migración Claudio Paolillo, Ilustración e infografía, Cobertura noticiosa de actualidad, Entrevista Alejandro Miró Quesada Garland, Fotografía (patrocinado por La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador), Video, Opinión, Periodismo de dato, Periodismo en profundidad, Periodismo sobre medio ambiente Roberto Eisenmann Jr, Periodismo universitario, Podcast y Periodismo Interamericano con Perspectiva de Igualdad.

Además, la SIP reconocerá a una persona u organización con el Gran Premio a la Libertad de Prensa.

Cada uno de los premios tendrá una retribución económica de 2.000 dólares estadounidenses.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de América, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Gremios de Bolivia denuncian ataque a periodista: "Le cortaron la lengua"

ExxonMobil promete avanzar en el desarrollo gasífero de Guyana

Estratega político Danny Quirós desgrana el triunfo de Laura Fernández en Costa Rica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)
CRISIS SEVERA

Minera canadiense Sherritt se va de Cuba, tras décadas de operaciones

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Te puede interesar

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba.  video
REVISIÓN

Congresistas denuncian envío de Ferraris y artículos de lujo a Cuba bajo licencias de "ayuda humanitaria"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Danny Quirós durante una visita a DIARIO LAS AMÉRICAS.
ELECCIONES

Estratega político Danny Quirós desgrana el triunfo de Laura Fernández en Costa Rica

El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
DIáLOGO

Vicepresidente de EEUU: "Irán no acepta algunas 'líneas rojas' de Trump"

Abraham Fitzwilson, de 26 años, residente de San Diego y Raees Durham, de 28 años, establecido en Los Ángeles.
NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

Operativo antidrogas deja dos detenidos en el Aeropuerto Internacional de Miami

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas