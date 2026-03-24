Investigación federal se desarrolla en zona residencial de Pembroke Pines

PEMBROKE PINES . - Una investigación de carácter federal se desarrolla este martes en un vecindario residencial de la ciudad, donde autoridades mantienen presencia activa sin que se haya precisado la naturaleza del operativo .

Según informó el Departamento de Policía de Pembroke Pines (PPPD), oficiales acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 17100 y la calle 2 al suroeste de esa localidad para brindar apoyo a autoridades federales que encabezan las diligencias.

El despliegue generó restricciones en la movilidad del área, con el cierre de la avenida 172 al sur, entre Pines Boulevard y Pembroke Road, como parte del aseguramiento del perímetro.

Las PPPD precisó que, pese a la presencia de múltiples unidades, la situación no representa una amenaza para la seguridad pública.

Hasta el momento, no se han reportado arrestos ni se han divulgado detalles adicionales sobre el alcance de la investigación que continúa abierta y bajo reserva.

De acuerdo con las autorides este operativo se produce tras otras acciones federales recientes en la misma ciudad. Días atrás, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ejecutaron una orden de registro en un complejo de apartamentos, como parte de una investigación en curso, sin que se hayan ofrecido detalles adicionales sobre ese caso.