Motociclista muere tras colisión en Biscayne Boulevard, investigan causas

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.

MIAMI . - Un motociclista perdió la vida la mañana de este martes tras un accidente de tránsito ocurrido en Biscayne Boulevard, en un hecho que investiga la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) .

Según información preliminar de la MDSO, el siniestro se registró en las intersecciones de las calles 126 y 128 al noreste de la ciudad, donde colisionaron un vehículo y una motocicleta por causas aún no determinadas.

El conductor de la motocicleta fue declarado muerto en el lugar por equipos de emergencia. Hasta ahora, su identidad no ha sido revelada, a la espera de la notificación oficial a sus familiares.

En la escena, bajo un amplio despliegue policial, los vehículos implicados presentaban daños visibles. La motocicleta quedó sobre el pavimento a varios metros del punto de impacto, mientras que el automóvil, de color negro, terminó parcialmente sobre una isla divisoria.

Las autoridades no han precisado el estado del chofer del vehículo ni si fue trasladado a un centro hospitalario.

Como consecuencia del siniestro, todos los carriles en dirección sur de Biscayne Boulevard fueron cerrados temporalmente, lo que generó congestión en la zona. La MDSO recomendó a los conductores utilizar rutas alternas mientras se realizaban las labores de investigación y despeje de la vía.

Este caso se suma a otros incidentes recientes en vías de alto tráfico del condado, en un contexto donde las autoridades reiteran la importancia de extremar las precauciones al volante. La investigación permanece en curso para determinar la secuencia exacta de los hechos y posibles responsabilidades.