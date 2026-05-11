Frank Lago clasifica oficialmente para boleta electoral del Distrito 113 a la Cámara de Florida

MIAMI .– El empresario republicano Frank Lago logró oficialmente su clasificación para la papeleta electoral de 2026 por el Distrito 113 de la Cámara de Representantes de Florida mediante el proceso de recogida de firmas, convirtiéndose en el primer candidato de la contienda en asegurar un lugar en la boleta.

La campaña informó que Lago cumplió con el número de firmas válidas requeridas por la División de Elecciones de Florida, una de las dos vías disponibles para que un aspirante pueda aparecer en las papeletas electorales del estado.

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“Durante los últimos meses hemos tocado miles de puertas y mantenido conversaciones directas con los vecinos sobre los asuntos que más les preocupan: el coste de la vida, la transparencia en el gobierno y la protección de nuestra comunidad”, afirmó Lago, de 46 años.

“Clasificarnos mediante firmas es un logro especialmente significativo, porque refleja el respaldo real de nuestros vecinos, que reclaman un liderazgo eficaz, con soluciones concretas para los residentes”, añadió.

En Florida, los candidatos pueden clasificar para las elecciones pagando una cuota equivalente al 6% del salario anual del cargo al que aspiran o mediante la recolección de una cantidad determinada de firmas válidas de votantes registrados dentro de su distrito.

La clasificación de Lago mediante firmas representa además una señal de organización territorial y movilización política en el Distrito 113, que incluye zonas densamente pobladas y de alta participación electoral como Brickell, La Pequeña Habana, Shenandoah y áreas de Coral Way. Su campaña a recaudado más de 100 mil dólares.

Hasta el momento, Lago es el único aspirante republicano del Distrito 113 que ha confirmado haber clasificado mediante este mecanismo.

Primarias republicanas en agosto

Lago competirá en las primarias republicanas del próximo 18 de agosto frente a Tony Díaz y el excomisionado del condado Bruno Barreiro, en una contienda que definirá quién representará al Partido Republicano en las elecciones generales de noviembre.

Tony Díaz, de 31 años, explicó que optará por la vía tradicional de clasificación y prevé viajar a Tallahassee durante la semana oficial de calificación para presentar personalmente la documentación y el cheque requerido ante la División de Elecciones de Florida.

Díaz, empresario graduado en Administración Pública por la Universidad Internacional de Florida (FIU), trabajó anteriormente en impresión y mercadeo político y actualmente administra un vivero especializado en frutas exóticas. Su campaña se ha centrado en redes sociales, contacto directo con votantes y mensajes contra el establishment político.

“Florida no está en venta”, ha sido una de las frases recurrentes del candidato, cuya campaña ha recaudado alrededor de 35.000 dólares.

Trayectoria de Frank Lago

Lago nació y creció en Miami. Estudió en Christopher Columbus High School y posteriormente obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Administración Pública por FIU.

Inició su carrera profesional en el FIU Metropolitan Center, donde trabajó en iniciativas de planificación urbana y desarrollo económico para distintas comunidades del sur de Florida.

También participó en proyectos vinculados al distrito universitario de FIU, enfocados en fortalecer el crecimiento económico y la planificación a largo plazo alrededor del entorno universitario.

Actualmente trabaja en el sector inmobiliario comercial, asesorando proyectos de desarrollo relacionados con vivienda para trabajadores, vivienda asequible y desarrollo económico regional.

Entre los clientes que ha representado figuran organizaciones sin ánimo de lucro como Easterseals South Florida y Borinquen Medical Centers.

Según su campaña, Lago también participa activamente en iniciativas locales de planificación y crecimiento urbano enfocadas en promover un desarrollo responsable en Miami-Dade.

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