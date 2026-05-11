martes 12  de  mayo 2026
ELECCIONES 2026

Frank Lago clasifica oficialmente para boleta electoral del Distrito 113 a la Cámara de Florida

El republicano Lago obtiene la boleta electoral del Distrito 113 y se convierte en el primer aspirante en asegurar oficialmente su lugar en elecciones de 2026

Frank Lago, candidato republicano al escaño del Distrito 113 de Florida.&nbsp;

Frank Lago, candidato republicano al escaño del Distrito 113 de Florida. 

CESAR MENENDEZ DLA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El empresario republicano Frank Lago logró oficialmente su clasificación para la papeleta electoral de 2026 por el Distrito 113 de la Cámara de Representantes de Florida mediante el proceso de recogida de firmas, convirtiéndose en el primer candidato de la contienda en asegurar un lugar en la boleta.

La campaña informó que Lago cumplió con el número de firmas válidas requeridas por la División de Elecciones de Florida, una de las dos vías disponibles para que un aspirante pueda aparecer en las papeletas electorales del estado.

Lee además
Tony Díaz, candidato al escaño del Distrito 113 de la Cámara. 
ELECCIONES 2026

Cuestionan demora de DeSantis en convocar elección especial para  Distrito 113 de la Cámara de Florida
Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.
ELECCIONES FLORIDA

Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

“Durante los últimos meses hemos tocado miles de puertas y mantenido conversaciones directas con los vecinos sobre los asuntos que más les preocupan: el coste de la vida, la transparencia en el gobierno y la protección de nuestra comunidad”, afirmó Lago, de 46 años.

“Clasificarnos mediante firmas es un logro especialmente significativo, porque refleja el respaldo real de nuestros vecinos, que reclaman un liderazgo eficaz, con soluciones concretas para los residentes”, añadió.

En Florida, los candidatos pueden clasificar para las elecciones pagando una cuota equivalente al 6% del salario anual del cargo al que aspiran o mediante la recolección de una cantidad determinada de firmas válidas de votantes registrados dentro de su distrito.

La clasificación de Lago mediante firmas representa además una señal de organización territorial y movilización política en el Distrito 113, que incluye zonas densamente pobladas y de alta participación electoral como Brickell, La Pequeña Habana, Shenandoah y áreas de Coral Way. Su campaña a recaudado más de 100 mil dólares.

Hasta el momento, Lago es el único aspirante republicano del Distrito 113 que ha confirmado haber clasificado mediante este mecanismo.

Primarias republicanas en agosto

Lago competirá en las primarias republicanas del próximo 18 de agosto frente a Tony Díaz y el excomisionado del condado Bruno Barreiro, en una contienda que definirá quién representará al Partido Republicano en las elecciones generales de noviembre.

Tony Díaz, de 31 años, explicó que optará por la vía tradicional de clasificación y prevé viajar a Tallahassee durante la semana oficial de calificación para presentar personalmente la documentación y el cheque requerido ante la División de Elecciones de Florida.

Díaz, empresario graduado en Administración Pública por la Universidad Internacional de Florida (FIU), trabajó anteriormente en impresión y mercadeo político y actualmente administra un vivero especializado en frutas exóticas. Su campaña se ha centrado en redes sociales, contacto directo con votantes y mensajes contra el establishment político.

“Florida no está en venta”, ha sido una de las frases recurrentes del candidato, cuya campaña ha recaudado alrededor de 35.000 dólares.

Trayectoria de Frank Lago

Lago nació y creció en Miami. Estudió en Christopher Columbus High School y posteriormente obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Administración Pública por FIU.

Inició su carrera profesional en el FIU Metropolitan Center, donde trabajó en iniciativas de planificación urbana y desarrollo económico para distintas comunidades del sur de Florida.

También participó en proyectos vinculados al distrito universitario de FIU, enfocados en fortalecer el crecimiento económico y la planificación a largo plazo alrededor del entorno universitario.

Actualmente trabaja en el sector inmobiliario comercial, asesorando proyectos de desarrollo relacionados con vivienda para trabajadores, vivienda asequible y desarrollo económico regional.

Entre los clientes que ha representado figuran organizaciones sin ánimo de lucro como Easterseals South Florida y Borinquen Medical Centers.

Según su campaña, Lago también participa activamente en iniciativas locales de planificación y crecimiento urbano enfocadas en promover un desarrollo responsable en Miami-Dade.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Florida: Abren oficina paralela para representar al Distrito 113 ante la inacción de DeSantis

Cinco meses después, el Distrito 113 sigue sin representación en Tallahassee

OEA denuncia amenazas contra autoridades electorales de Perú y llama a concluir conteo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.
INICIATIVA

¿Podría Miami tener un segundo aeropuerto? La propuesta se abre camino

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.
Política

¿Venezuela, el estado 51 de EEUU? Trump lo estaría considerando "seriamente", según Fox

Cira Quiñones Lewis, presunta responsable en este caso.
SUCESO

Tragedia en la I-75 deja dos fallecidas, una bebé en estado crítico y una mujer arrestada

Imagen referencial de un helicóptero intentando sofocar las llamas.
EMERGENCIA

Humo, evacuaciones y tensión por incendio de gran magnitud en el oeste del sur de Florida

Migrantes brasileños deportados de Estados Unidos son transportados en un autobús a su llegada al Aeropuerto Internacional Pinto Martins en Fortaleza, Brasil, el 7 de febrero de 2025.
Departamento de Estado

EEUU se desmarca de declaración de la ONU sobre la migración: "Queremos fomentar la remigración"

Te puede interesar

Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para presidente de la Reserva Federal, testifica durante su audiencia de confirmación ante el Comité del Senado sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen, en Washington, DC.
RESERVA FEDERAL

Senado allana el camino para el nombramiento de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.
Política

¿Venezuela, el estado 51 de EEUU? Trump lo estaría considerando "seriamente", según Fox

Frank Lago, candidato republicano al escaño del Distrito 113 de Florida. 
ELECCIONES 2026

Frank Lago clasifica oficialmente para boleta electoral del Distrito 113 a la Cámara de Florida

Migrantes brasileños deportados de Estados Unidos son transportados en un autobús a su llegada al Aeropuerto Internacional Pinto Martins en Fortaleza, Brasil, el 7 de febrero de 2025.
Departamento de Estado

EEUU se desmarca de declaración de la ONU sobre la migración: "Queremos fomentar la remigración"

Capitolio de Florida.
CICLO LEGISLATIVO

Florida abre sesión especial de 18 días para destrabar el presupuesto estatal