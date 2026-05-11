lunes 11  de  mayo 2026
SUCESO

Tragedia en la I-75 deja dos fallecidas, una bebé en estado crítico y una mujer arrestada

La Patrulla de Carreteras de Florida confirmó el arresto de una conductora vinculada al accidente ocurrido el Día de las Madres en Broward, donde cinco vehículos terminaron involucrados

Cira Quiñones Lewis, presunta responsable en este caso.

Cira Quiñones Lewis, presunta responsable en este caso.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Lo que comenzó como un intento de asistir a una familiar con problemas mecánicos terminó convirtiéndose en una tragedia que dejó dos mujeres fallecidas, varios heridos y una bebé luchando por su vida tras un violento accidente registrado el domingo en la Interestatal 75, en Broward.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) informó que el choque ocurrió en los carriles en dirección norte, más allá de la salida 19, en un tramo donde varios vehículos quedaron severamente destruidos luego de una secuencia de impactos que obligó al cierre total de la vía durante varias horas.

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De acuerdo con la investigación preliminar, una mujer detuvo su vehículo en una zona no autorizada de la autopista para intentar ayudar a una familiar cuyo automóvil había quedado averiado cerca del hombro de la carretera.

Los oficiales indicaron que la conductora habría ingresado por el lado equivocado e intentó atravesar hacia el área donde estaba estacionado el otro vehículo, provocando una situación de alto riesgo en medio del tráfico.

Un automóvil logró frenar a tiempo para evitar el impacto inicial, pero un tercer conductor no consiguió detenerse, desencadenando un choque en cadena que terminó involucrando cinco vehículos, incluida una motocicleta.

La FHP confirmó que dos mujeres, de 58 y 60 años, murieron como consecuencia del accidente. Una de ellas falleció en el lugar y la otra posteriormente en el hospital. Ambas viajaban como pasajeras en el segundo carro involucrado. En ese mismo auto también se encontraba una bebé que sufrió heridas de gravedad y permanece en condición crítica, mientras el conductor sobrevivió al impacto. Otros ocupantes fueron trasladados a centros médicos del área, entre ellos Broward Health Fort Lauderdale.

La investigación también derivó en el arresto de la conductora identificada por la policía como Cira Quiñones Lewis, quien igualmente resultó herida y fue llevada inicialmente a Cleveland Clinic antes de ser ingresada en la cárcel del condado Broward.

Según registros oficiales, enfrenta cargos relacionados con conducir con la licencia suspendida y no entregar documentación vehicular tras la cancelación del seguro.

La FHP señaló además que las autoridades migratorias de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) asumirían custodia sobre la mujer debido a su presunto estatus migratorio irregular.

El accidente provocó importantes retrasos durante gran parte de la jornada del domingo, hasta que los carriles en dirección norte fueron reabiertos poco después de las 4:00 de la tarde.

Mientras continúan las investigaciones, los funcionarios públicos mantienen el llamado a extremar precauciones en autopistas de alta velocidad y evitar detenciones fuera de áreas seguras, especialmente en situaciones de emergencia vehicular.

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