Imputan a pasajero por presunta conducta sexual inapropiada en crucero frente a menores

MIAMI. - Autoridades de la Oficina del Alguacil del condado de Broward (BSO) procesaron a un pasajero de Florida tras ser señalado por presuntamente incurrir en comportamientos de carácter sexual inapropiado en presencia de menores de edad durante un viaje en crucero.

El hombre fue identificado como Michael Henry Mullis, de 39 años, residente en Lutz, quien enfrenta dos cargos de exhibición indecente, según consta en documentos judiciales.

SE AGOTA EL TIEMPO IRS: en Florida 89.000 contribuyentes pueden perder el reembolso de impuestos correspondiente al año 2022

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron en el área de sauna del buque Celebrity Eclipse, perteneciente a la compañía Celebrity Cruises, subsidiaria de Royal Caribbean Group. En ese espacio, dos adolescentes indicaron a los investigadores que el individuo habría adoptado conductas de exposición corporal y actos de índole sexual mientras permanecía en el recinto.

El expediente también recoge la declaración de un trabajador de 19 años, quien aseguró haber presenciado una situación similar horas después. Según su testimonio, el acusado se encontraba sin ropa, cubriéndose posteriormente con una toalla, y habría realizado una consulta de contenido explícito antes de continuar con su comportamiento.

Tras las denuncias, el equipo de seguridad del barco intervino y retuvo al pasajero hasta su entrega a los funcionarios públicos en territorio estadounidense. Mullis fue ingresado en la cárcel principal del condado de Broward y permanece a disposición del proceso judicial correspondiente.

Los detectives a cargo del proceso no han precisado si existen antecedentes vinculados al caso ni han ofrecido detalles adicionales sobre la evolución del procedimiento.