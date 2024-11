Joe Carollo llama a pintar edificio abandonado cubierto con grafitis en el centro de Miami

El comisionado Carollo explicó que la Ciudad de Miami organiza el segundo evento de Navidad más grande de Estados Unidos y el evento hispano más grande del mundo. Sin embargo, aseguró que "un edificio abandonado y cubierto de grafitis está afectando la imagen de la ciudad".

Según el comisionado, los residentes han expresado su frustración por la falta de acciones respecto al inmueble, que se ha convertido en "un campamento para personas sin hogar" y "un peligro para la comunidad".

Carollo aseguró que ha presionado para que se tomen medidas, como la demolición del inmueble o, al menos, que se pinte el edificio:

"Le hemos pedido a la Ciudad de Miami que, si no van a demoler el edificio durante un tiempo, al menos fuercen a los propietarios a cumplir con el código de la ciudad y lo pinten para mejorar su apariencia."

El comisionado también señaló una aparente doble vara de medir en la aplicación de las normativas:

"Si esto ocurriera con una residencia privada o con un negocio pequeño en cualquier parte de la ciudad, el Departamento de Código estaría encima, multándolos. ¿Por qué se permite esto?”

VITAS Healthcare grafiti DSCN3804.JPG Antiguo edificio de VITAS Healthcare, en el centro de Miami. CESAR MENENDEZ DLA

Críticas de líderes comunitarios

Por su parte, Néstor Cuesta, representante de la Asociación de Propietarios de Brickell, expresó su decepción ante la inacción y el impacto negativo que la instalación abandonada tiene en la imagen de Miami.

Cuesta señaló que Damian Pardo, comisionado del Distrito 2, donde está ubicado el inmueble, no ha tomado medidas al respecto y que el Departamento de Código no está haciendo cumplir sus propias reglas en este caso.

James Torres, presidente de la Downtown Neighbors Alliance (DNA), también criticó la falta de acción y destacó la necesidad de abordar el problema para mejorar la calidad de vida de los residentes.

"Hemos escrito varias cartas a la administración abordando este problema. Yo, personalmente, me he reunido con los dueños del inmueble para explicarles cómo el abandono de este edificio afecta a la calidad de vida de la comunidad, ya que se ha convertido en un campamento para personas sin hogar. Ha pasado un año y no ha ocurrido nada."

Torres fue más allá al pedir la renuncia del comisionado Pardo:

"Si Pardo no va a ponerse al frente de nuestro distrito, le pido que renuncie, porque no está aportando nada a nuestra comunidad. No es justo que sea el comisionado Carollo del Distrito 3 quien dé la cara y luche por nuestra calidad de vida," lamentó.

Edificio abandonado DSCN3773.JPG Edificio abandonado en el centro de Miami. CESAR MENENDEZ DLA

Un llamado a la acción

Carollo instó tanto a los medios como a la comunidad a presionar a los propietarios del edificio para que tomen medidas.

"Le estamos pidiendo a los medios que pregunten a los dueños por qué están violando las leyes, por qué tienen ese edificio en estas condiciones. También pregúntenle a la administración qué van a hacer con la resolución que yo presenté la última semana para que actúen aquí. Todavía no sé nada."

El edificio, construido en 1958, fue abandonado en 2023 con el propósito de construir una torre de 93 pisos destinada a uso mixto, con oficinas, residencias y habitaciones de hotel.

Este martes, tendrá lugar una reunión del Departamento de Código, donde se abordará el tema del edificio.

