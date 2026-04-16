John Couriel será el nuevo presidente del Tribunal Supremo de Florida

El juez John D. Couriel fue elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema de Florida.

MIAMI.– Tras integrar el máximo tribunal del estado por casi seis años, el juez John D. Couriel fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Corte Suprema de Florida, cargo que asumirá el próximo 1 de julio para un mandato de dos años al frente del sistema judicial estatal.

Curiel, nombrado para integrar a la Corte Suprema por el gobernador Ron DeSantis en 2020, sustituirá Carlos G. Muñiz, quien culminará su segundo mandato el 30 de junio.

GABINETE ESTATAL DeSantis nombra al "senador más conservador" de Florida como su nuevo director financiero

“Estoy agradecido a mis colegas por su confianza”, expresó Couriel tras conocerse su elección. “Haré todo lo posible por servir al pueblo de Florida como lo han hecho quienes me precedieron”.

Funciones del presidente del sistema judicial

El presidente del Tribunal Supremo ejerce como principal autoridad administrativa del poder judicial en Florida. Entre sus responsabilidades destacan la supervisión del funcionamiento de los tribunales, la gestión del presupuesto judicial y la representación institucional ante el poder legislativo y la opinión pública.

Además, actúa como portavoz oficial del sistema judicial en asuntos de relevancia estatal, incluyendo políticas, operaciones y prioridades legislativas.

Cómo se elige al presidente de la Corte Suprema

La normativa establece que los propios magistrados del tribunal eligen al presidente para un período de dos años, que comienza el 1 de julio de los años pares.

Aunque históricamente se privilegiaba al juez con mayor antigüedad que no hubiera ocupado el cargo, las reglas actuales priorizan criterios de liderazgo, capacidad administrativa y habilidades de gestión por encima de la seniority (antigüedad en el cargo).

Trayectoria profesional de John Couriel

Couriel, de 48 años, es el juez número 90 en la historia del Tribunal Supremo de Florida y se convertirá en el presidente número 58.

Antes de su nombramiento en la corte, desarrolló una amplia carrera legal en el sector público y privado. Fue socio del bufete Kobre & Kim LLP, donde manejó litigios internacionales, y se desempeñó como fiscal federal adjunto en el Distrito Sur de Florida, procesando casos de lavado de dinero, corrupción pública, fraude sanitario y trata de personas.

También trabajó en el bufete Davis Polk en Nueva York y comenzó su carrera como asistente legal del juez federal John D. Bates en Washington D.C.

Raíces en Miami y vínculo con la comunidad cubana

Nacido en Miami, Couriel es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1960. Está casado con Rebecca L. Toonkel, médico y decana asociada en la Universidad Internacional de Florida, y es padre de dos hijos.

Se graduó con honores en Harvard College y obtuvo su título en derecho en Harvard Law School.

Un nuevo liderazgo para el poder judicial de Florida

La elección de Couriel marca el inicio de una nueva etapa en la dirección administrativa del sistema judicial estatal, en un contexto en el que la Corte Suprema juega un papel clave en la interpretación de leyes y en la definición de prioridades institucionales para los tribunales de Florida.

Su mandato de dos años comenzará oficialmente el 1 de julio, cuando asuma la responsabilidad de liderar uno de los pilares fundamentales del gobierno estatal.

Varios servidores públicos de Florida reaccionaron al conocerse la noticia, entre ellos el comisionado condal de Miami-Dade Roberto González, quien lo felicitó y destacó el carácter del juez al decir que es un hombre verdaderamente bondadoso y virtuoso que lidera con integridad, humildad y espíritu de servicio.

El propio gobernador DeSantis compartió la noticia red social X y lo felicitó como próximo presidente del máximo tribunal del estado.

[email protected]