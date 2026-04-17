viernes 17  de  abril 2026
OPORTUNIDAD PERDIDA

"Johnny" López de la Cruz: "Bahía de Cochinos fue una oportunidad perdida para liberar a Cuba"

El veterano paracaidista de la Brigada 2506 sostiene que la invasión de 1961 pudo haber cambiado el destino de la isla, pero fue comprometida por modificaciones de última hora al plan original. Seis décadas después, asegura que repetiría aquella decisión sin vacilar

Juan “Johnny” López de la Cruz, miembro del batallón de paracaidistas de la Brigada 2506.&nbsp;

Juan “Johnny” López de la Cruz, miembro del batallón de paracaidistas de la Brigada 2506. 

IVÁN PEDRAZA - DLA
Más de seis décadas después de aquella batalla, Juan “Johnny” López de la Cruz sostiene que la aspiración que movilizó a su generación sigue intacta.

Más de seis décadas después de aquella batalla, Juan “Johnny” López de la Cruz sostiene que la aspiración que movilizó a su generación sigue intacta.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Para Juan “Johnny” López de la Cruz, la derrota de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos no fue el resultado inevitable de una operación militar condenada desde su origen. Fue, sostiene, una oportunidad perdida.

Sesenta y cinco años después de aquella invasión organizada con respaldo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y ejecutada por cerca de 1.400 exiliados cubanos entrenados para derrocar al naciente régimen de Fidel Castro, el veterano brigadista mantiene intacta su convicción de que aquella ofensiva pudo haber cambiado el rumbo de la historia cubana.

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En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, López de la Cruz atribuye el fracaso de la misión a modificaciones introducidas por la administración de John F. Kennedy a la estrategia originalmente concebida durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower.

“Creímos que el plan que hizo la administración de Eisenhower era bueno”, afirma. “El gran problema fue cuando Kennedy asume la presidencia y empieza a hacerle cambios a los planes que ya estaban concebidos. Esos cambios fueron los que causaron el desastre que luego pasó en Bahía de Cochinos”.

Entre las decisiones que considera determinantes menciona la alteración del esquema de bombardeos previos al desembarco y la reducción del apoyo aéreo previsto para respaldar a las fuerzas invasoras, una crítica compartida históricamente por numerosos veteranos de la Brigada.

A juicio del brigadista, esos cambios no solo debilitaron la capacidad operativa del contingente, sino que además alertaron anticipadamente al régimen cubano sobre la inminencia de la ofensiva.

“Ahí fue cuando Fidel Castro se dio cuenta de que la invasión venía”, sostiene. “Empezó a arrestar a la gente que nos iba a ayudar dentro de Cuba, y ya no pudieron hacer absolutamente nada”.

López de la Cruz participó en la gesta como miembro del batallón de paracaidistas de la Brigada 2506, una de las unidades de élite desplegadas durante el desembarco efectuado el 17 de abril de 1961 en Playa Girón y Playa Larga, en la Bahía de Cochinos, provincia de Matanzas.

Recuerda que, pese a la inferioridad numérica, las primeras horas en el frente reforzaron la percepción de que la misión podía triunfar.

MUSEO BRIGADA 2506
Más de seis décadas después de aquella batalla, Juan “Johnny” López de la Cruz sostiene que la aspiración que movilizó a su generación sigue intacta.

Más de seis décadas después de aquella batalla, Juan “Johnny” López de la Cruz sostiene que la aspiración que movilizó a su generación sigue intacta.

“Teníamos toda la esperanza de que íbamos a ganar. Si no, ninguno de nosotros hubiera estado en esa aventura”, rememora.

Durante tres días, asegura, los brigadistas resistieron frente a fuerzas militares cubanas que terminaron multiplicando ampliamente su presencia en la zona.

“Nosotros no éramos más de 1.300 hombres”, recuerda. “Al tercer día ellos tenían más de 60.000 en el área”.

Sin apoyo aéreo sostenido y con las municiones agotadas, la incursión quedó condenada.

“Un soldado sin municiones no es soldado”, sentencia.

Aun así, reivindica la actuación militar de la Brigada y sostiene que el daño infligido a las tropas castristas fue considerable.

“Le hicimos una gran cantidad de daño a la fuerza armada de Castro”, asegura. “Fue una lástima y una oportunidad perdida, porque si se hubieran hecho bien las cosas, otro gallo cantaría”.

Pese a la derrota, López de la Cruz no expresa arrepentimiento. Cuando se le pregunta si volvería a tomar una decisión semejante, responde sin vacilar.

“Por supuesto que sí”, afirma. “Todo aquel que quiera a Cuba tiene que hacer un sacrificio, y yo lo haría de nuevo”.

Reconoce que la experiencia y el paso del tiempo le permitirían hoy actuar con otra perspectiva, pero no con menor convicción.

“Sabíamos que podíamos morir”, recuerda. “Pero si conseguíamos el objetivo, valía la pena”.

Para el veterano brigadista, el sacrificio de quienes participaron en la operación mantiene plena vigencia histórica y moral.

“Todos nosotros estamos muy orgullosos de lo que hicimos”, subraya. “No tuvimos la capacidad ni el apoyo que se necesitaba para ganar, pero absolutamente valió la pena”.

A su juicio, la Brigada 2506 representa el primer gran intento organizado de resistencia armada contra el régimen instaurado en Cuba tras la revolución de 1959 y el símbolo de una voluntad de confrontación que, asegura, nunca desapareció.

“La lucha de los cubanos contra la tiranía castrista comenzó muy temprano”, enfatiza.

“Siempre hemos estado pendientes de Cuba y continuamos apoyando todos los esfuerzos para liberarla”.

Más de seis décadas después de aquella batalla, Juan “Johnny” López de la Cruz sostiene que la aspiración que movilizó a su generación sigue intacta. Y aunque el desenlace de Bahía de Cochinos permanece inscrito como una derrota militar, insiste en que su significado histórico trasciende el resultado del combate.

Para él, nunca representará un fracaso definitivo, sino el instante en que su patria estuvo, quizá, más cerca de cambiar su destino.

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