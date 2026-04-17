viernes 17  de  abril 2026
VIGENCIA POLÍTICA

Rafael Montalvo: "La libertad de Cuba no va a llover, los cubanos tienen que ganársela"

El presidente de la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506 sostiene que el mensaje central de aquella gesta mantiene plena vigencia 65 años después: la libertad de Cuba no será concedida desde el exterior, sino conquistada por los propios cubanos dentro de la isla

Rafael Montalvo, brigadista y presidente de la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506.

Rafael Montalvo, brigadista y presidente de la Asociación de Veteranos de la Brigada 2506.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Sede del histórico museo de la Brigada 2506.

Sede del histórico museo de la Brigada 2506.

IVÁN PEDRAZA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Para Rafael Montalvo, la Brigada 2506 no pertenece únicamente a la historia. Pertenece también al presente.

Sesenta y cinco años después de la invasión de Bahía de Cochinos, el consagrado brigadista sostiene que la principal lección de aquella operación conserva plena vigencia para la Cuba actual: la libertad no será concedida desde fuera, sino conquistada por quienes la reclaman dentro de la isla.

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“La libertad de Cuba no va a llover, los cubanos tienen que ganársela”, afirma en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS. “Nadie va a venir y regalarles la libertad”.

Para Montalvo, ese principio resume no solo la experiencia de su generación, sino también el mensaje que la organización busca transmitir a quienes hoy aspiran a un cambio político en Cuba.

“Si los cubanos quieren una patria libre, soberana y próspera, tienen que valerse por sus propios medios y rebelarse pacífica y totalmente contra la farsa gobernante”, plantea.

“La libertad se compra con sacrificio”.

La convicción nace de una experiencia que, asegura, continúa viva en su memoria con nitidez intacta.

Recuerda el desembarco nocturno en una pequeña lancha, bajo fuego enemigo, con la certeza de estar regresando a Cuba para intentar liberarla.

Aquella epopeya, seguida por el cautiverio posterior, marcó para siempre su vida.

“Son más que memorias; son parte de mi cuerpo”, expresa al evocar aquellos días.

Montalvo tenía entonces un fusil en las manos y que formaba parte del Batallón 2 de la Brigada. Hoy, más de seis décadas después, sigue viendo la experiencia como una referencia moral y política para el presente cubano.

“La Brigada dio el ejemplo de pelear hasta la última bala y de mantenerse unida y recta en su convencimiento en contra del comunismo”, sostiene. “Eso es un ejemplo para todo el mundo”.

En su visión, la situación actual del pueblo cubano guarda paralelismos evidentes con las razones que impulsaron aquella lucha.

“Hoy Cuba se encuentra nuevamente en una encrucijada, confrontada con una economía fracasada, gobernantes corruptos e ineptos y una falta de iniciativa de los cuerpos armados para resolver el problema”, advierte.

Por ello, considera que su mensaje y el de sus compañeros trasciende el recuerdo histórico y mantiene una dimensión activa frente al presente nacional.

“A los cubanos dentro de la isla les decimos que no se desanimen”, señala. “El espíritu combativo hay que mantenerlo hasta el final”.

Aunque reconoce que las circunstancias actuales son distintas a las de 1961, insiste en que la pasividad no constituye una opción.

“No es necesario arriesgar la vida, no es necesario dejarse meter preso, pero sí protestar las veinticuatro horas del día de todas las maneras posibles”, afirma. “Hay que decirle a estos señores que se vayan”.

Desde su posición al frente de la Asociación de Veteranos, Montalvo entiende que la organización ha evolucionado más allá de la hermandad forjada en combate y prisión para asumir también una misión educativa.

“Estamos enseñando la historia de lo que fue esta lucha por la libertad y el precio que pagó Cuba por no haber salido victoriosos”, explica.

Ese esfuerzo, añade, busca no solo conmemorar el sacrificio de quienes participaron en la invasión, sino reforzar la conciencia histórica de nuevas generaciones de cubanos, dentro y fuera del exilio.

“El museo tiene dos propósitos: conmemorar el evento y a nuestros mártires, y mandar un mensaje educacional sobre lo necesario que es pelear por la libertad y la tragedia enorme que es terminar en el comunismo”, resume.

MUSEO DE LA BRIGADA 2506
Sede del histórico museo de la Brigada 2506.

Sede del histórico museo de la Brigada 2506.

A sus ojos, la continuidad de ese trabajo resulta esencial en un momento en que sobreviven apenas unos 200 integrantes de la Brigada, la mayoría ya en la octava o novena década de vida. Sin embargo, asegura que la edad no ha alterado ni su compromiso ni el de sus hermanos de lucha.

“Tenemos las mismas convicciones y seguimos juramentados al mismo juramento de no abandonar a Cuba”, afirma.

En lo personal, dice encontrar la motivación para continuar en una promesa íntima con su propia historia familiar.

“Yo vi an mis padres y an mis abuelos perder todos sus sueños, pero yo no he perdido los míos”, expresa. “Esos sueños son los que me mantienen vivo”.

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