lunes 1  de  junio 2026
FLORIDA

Miami anuncia que ofrecerá transporte gratuito para ir al estadio y ampliará horarios de servicios durante el Mundial

"Maneje menos, celebre más", destacó hoy la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a menos de dos semanas para el inicio del Mundial

La gente se reúne en una estación de Autobús de Tránsito Rápido (BRT) para abordar Metro Express, en Miami, Florida.

La gente se reúne en una estación de Autobús de Tránsito Rápido (BRT) para abordar Metro Express, en Miami, Florida.

AFP
El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.

El Hard Rock Stadium será el epicentro del deporte en el sur de la Florida.

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La imagen ofrece una vista aérea del Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Florida.

La imagen ofrece una vista aérea del Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Florida.

AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Las autoridades del condado de Miami-Dade anunciaron este lunes las novedades del transporte público que pondrán en marcha durante la disputa del Mundial para facilitar el flujo de aficionados, que incluyen transporte gratuito de enlace al Hard Rock Stadium para los seguidores con entradas.

Además, las autoridades ampliarán el horario del servicio Metromover, un trenecito gratuito que recorre parte del centro de Miami, incluido el Bayfront Park, donde operará la FIFA Fan Fest entre el 13 de junio y el 5 de julio.

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"Maneje menos, celebre más", destacó hoy la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, durante una rueda de prensa en Miami a menos de dos semanas para el inicio del Mundial.

Miami acoge siete partidos del torneo de selecciones, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

El escenario de los partidos será el Hard Rock Stadium, ubicado a unos 20 kilómetros del centro de Miami, y cuyos accesos por carretera suelen colapsar los días de grandes eventos.

Autobuses gratuitos

Para reducir al máximo la afluencia de vehículos privados, la alcaldesa anunció que el condado pondrá a disposición de los aficionados autobuses gratuitos que saldrán en dirección al estadio desde tres horas y media antes del inicio de los encuentros.

El acceso se realizará por orden de llegada, aunque será obligatorio presentar una entrada para ese día de partido.

Este servicio estará disponible desde la estación de metro Martin Luther King Jr. Plaza, la estación de tránsito multimodal Golden Glades/Tri Rail, la estación de Brightline de Aventura y el Seminole Hard Rock Hotel y Casino, todas ellas en el norte de Miami. El regreso será inmediato tras el pitido final.

Sin embargo, la web oficial del comité organizador de Miami para el Mundial indicó que no puede garantizar la hora de llegada de los autobuses.

Horarios del Metromover

En lo relativo a la FIFA Fan Fest, la alcaldesa informó que ampliarán los horarios del Metromover durante el Mundial, facilitando las conexiones con el centro de Miami.

Este es un servicio gratuito que funciona durante todo el año en la ciudad, conectando el barrio de Midtown con Brickell, el distrito financiero, pasando por Downtown y el Bayfront Park.

Habitualmente, este tren funciona entre las 5:30 y las 22:00. Durante el torneo de selecciones, el horario se ampliará entre las 5:00 y la medianoche, alargándose hasta la 1 de la madrugada los días de partido.

Esta situación contrasta con otras sedes del Mundial, como Nueva York, que elevará el precio de los trenes al estadio hasta los 98 dólares —en comparación con los casi 13 que cuestan habitualmente—, y Boston, que subirá el coste de los billetes en un 300 %.

FUENTE: Con información de EFE

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