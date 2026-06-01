lunes 1  de  junio 2026
Guerra

Estados Unidos e Irán se atacan mutuamente pese al alto el fuego

Medios estadounidenses informaron el fin de semana de nuevas exigencias de Washington a Teherán

&nbsp;Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.

EFE/ CENTCOM

TEHERÁN/WASHINGTON.- Estados Unidos e Irán anunciaron el lunes una serie de ataques recíprocos, un nuevo golpe al alto el fuego cuando se tambalean las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Medios estadounidenses informaron el fin de semana de nuevas exigencias de Washington a Teherán, que enfriaron la expectativa de un acuerdo inminente, alimentado por el propio presidente Donald Trump.

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Y mientras Israel amplía su ofensiva en Líbano, el ejército estadounidense anunció que lanzó el sábado y domingo una nueva ola de ataques "defensivos" en el sur de Irán, la tercera en poco más de una semana.

Los bombardeos tuvieron como objetivo sistemas de radar y de control de drones en la ciudad de Goruk y la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, precisó en X el Mando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (CENTCOM).

Las operaciones fueron efectuadas "en respuesta a las acciones agresivas de Irán, que destruyó un dron MQ-1 estadounidense que operaba en aguas internacionales", agregó la fuente.

"Estados Unidos también está violando el alto el fuego, incluso esta mañana", declaró el lunes el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron el lunes que habían atacado una base utilizada por las fuerzas estadounidenses para bombardear el territorio iraní.

El comunicado del ejército ideológico, divulgado por medios estatales, no precisó la ubicación de la base, pero el ejército de Kuwait indicó que su defensa aérea interceptó misiles y drones "hostiles", atribuyendo esos ataques a Irán.

El Ministerio de Exteriores kuwaití indicó después que "considera a Irán plenamente responsable de estos ataques abyectos".

Más firmeza

La guerra estalló el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense. El conflicto ha provocado miles de muertos y sacude la economía mundial, con un fuerte aumento en los precios del petróleo.

Los dos países parecían estar cerca de un acuerdo los últimos días, pero el diario New York Times informó el sábado que Trump había endurecido su propuesta negociadora con Irán.

Según el medio estadounidense Axios, Trump, cuya prioridad declarada es poner fin al programa nuclear iraní y reabrir el estrecho de Ormuz, pidió más firmeza por parte de sus negociadores.

La cadena CBS reportó el domingo que la nueva propuesta estadounidense prevé una prolongación del alto el fuego de 60 días con cláusulas que contemplan la reapertura de Ormuz y un marco para reanudar las negociaciones nucleares.

Pero según el portavoz de la cancillería iraní, "no se ha llevado a cabo ninguna negociación sobre los detalles del expediente nuclear, en esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra".

Irán, que reivindica el derecho a un programa nuclear civil, desmiente querer dotarse de una arma atómica, pese a las sospechas en ese sentido de Estados Unidos y otros países.

Teherán pretende abordar ese tema en una segunda fase, en caso de un acuerdo con Washington, y exige el levantamiento inmediato de las sanciones en su contra.

Sitio estratégico

Trump insistió el domingo en Truth Social que el proyecto de acuerdo "estipula muy claramente que Irán no tendrá una arma nuclear".

Pero Irán sostiene que cualquier acuerdo debe incluir el fin de las hostilidades en Líbano, donde Israel quiere "eliminar" al movimiento proiraní Hezbolá.

"Insistimos en que un alto el fuego en Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra", declaró el portavoz de la cancillería.

El ejército israelí continuó su avance en el sur de Líbano, donde lanzó nuevos bombardeos, mientras Hezbolá continuó sus ataques contra el norte de Israel, pese a una tregua vigente desde el 17 de abril, que no se respeta.

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó el lunes en X que su país enfrenta una "agresión feroz y condenable" de Israel.

FUENTE: AFP

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