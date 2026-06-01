lunes 1  de  junio 2026
TENIS

Joven estrella brasileña da otro paso hacia la gloria en el Roland Garros

Luego de una espectacular remontada ante Novak Djokovic, la promesa Joao Fonseca dio otro golpe sobre la mesa en Roland Garros al eliminar a Casper Ruud

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

El brasileño Joao Fonseca reacciona durante un partido ante el español Alejandro Davidovich, el 26 de octubre de 2025.

FABRICE COFFRINI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Tras tumbar a Novak Djokovic en la tercera ronda de Roland Garros, el brasileño Joao Fonseca (30º ATP) confirmó su gran momento al derrotar al doble finalista del torneo Casper Ruud (16º) este domingo para avanzar por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam.

Bajo la mirada de su compatriota Gustavo Kuerten, último brasileño en disputar unos cuartos de final en un torneo grande (Roland Garros 2004, torneo que ganó en tres ocasiones), el carioca de 19 años se impuso por 7-5, 7-6 (10/8), 5-7 y 6-3 al término de un partido extremadamente ajustado en las tres primeras mangas.

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"Fue duro, Casper juega bien aquí, es un tipo muy experimentado y sabe cómo jugar en esta pista", dijo en la cancha Fonseca, que conectó 51 golpes ganadores en otra actuación sobresaliente.

"Fue difícil al principio, pero jugué bien en los momentos importantes del primer y segundo set", añadió.

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En la próxima ronda se enfrentará a Jakub Mensik (27º), en un duelo cuyo ganador alcanzará su primera semifinal de Grand Slam.

El checo, de 20 años, campeón del Masters 1000 de Miami en 2025, eliminó al ruso Andrey Rublev (13º) por 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 2-6, 6-3.

Con la eliminación de Ruud, el cuadro masculino solo cuenta ya con dos finalistas de torneos de Grand Slam: el alemán Alexander Zverev (US Open 2020, Roland Garros 2024 y Abierto de Australia 2025), que se clasificó para los cuartos de final también este domingo, y el italiano Matteo Berrettini (Wimbledon 2021), que disputará el lunes su partido de octavos.

Ninguno de los jugadores aún en liza en París ha ganado un torneo grande.

Sangre fría

El domingo, en una pista central acariciada por una brisa fresca tras una semana de mucho calor, Fonseca dominó la primera manga, gozando de sus primeras bolas de quiebre ya en el cuarto juego, sin llegar a convertirlas.

No fue más que un aplazamiento, ya que el brasileño acabó por lograr el quiebre con 6-5 a su favor para adjudicarse el primer set.

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Tras un intercambio de quiebres al inicio de la segunda manga (2-0 para Fonseca y luego 2-2), la intensidad del pulso subió aún un peldaño más, culminando en un desempate que Fonseca se llevó por 10/8 después de haber salvado tres bolas para el 1-1 en sets.

El guion del tercer acto fue similar al del primer set, con un quiebre decisivo con 6-5, pero esta vez a favor de Ruud.

Quebrado de entrada en la cuarta manga (2-0), el noruego volvió a perder su servicio unos juegos más tarde (4-1) y acabó por rendirse tras casi cuatro horas de batalla.

FUENTE: AFP

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