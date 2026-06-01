lunes 1  de  junio 2026
Economía

Cadena hotelera canadiense Blue Diamond anuncia cierre de operaciones en Cuba por la crisis

El grupo gestionaba 62 establecimientos, todos en asociación con el régimen castrista, bajo 10 marcas diferentes, pero no poseía instalaciones propias en Cuba

Un coche pasa frente al Hotel Paseo del Prado de la cadena hotelera canadiense Blue Diamond, en La Habana, el 1 de junio de 2026.&nbsp;

Un coche pasa frente al Hotel Paseo del Prado de la cadena hotelera canadiense Blue Diamond, en La Habana, el 1 de junio de 2026. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTREAL — La cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció que deja de operar en Cuba "con efecto inmediato", en momentos en que la isla de régimen comunista enfrenta una presión creciente de Estados Unidos, según un comunicado transmitido el lunes.

El grupo gestionaba 62 establecimientos, todos en asociación con el régimen castrista, bajo 10 marcas diferentes, pero no poseía instalaciones propias en Cuba.

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Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
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"Debido a las continuas limitaciones operativas y a las condiciones del mercado, Blue Diamond Resorts Cuba cesa sus operaciones", dijo un comunicado enviado por Duval Communications, una firma con sede en Montreal que representa a Blue Diamond.

El 1 de mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto con un nuevo paquete de sanciones que amenaza en particular las actividades de empresas extranjeras que colaboran con el Estado cubano.

En su comunicado, Blue Diamond, que dice haber reducido sus operaciones desde febrero, no vinculó oficialmente esta decisión a las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense.

Además del embargo comercial estadounidense en vigor desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla, impone a Cuba desde enero un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis energética. Venezuela ya no realiza envíos al régimen de La Habana desde la caída del exgobernante chavista Nicolás Maduro.

"Élite corrupta"

El conglomerado militar-económico Gaesa, que controla una gran parte de la economía de Cuba, y la empresa minera canadiense Sherritt fueron las primeras compañías sancionadas a comienzos de mayo tras el decreto de Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirma que el conglomerado, que gestiona hoteles, supermercados, empresas de comunicación y de distribución, no está concebido para generar ingresos para el pueblo cubano sino para beneficio de "una élite corrupta".

El turismo es la segunda fuente de divisas del país y Canadá es el principal proveedor de viajeros a la isla.

Numerosas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible. Es el caso, en particular, de las canadienses Air Canada, Air Transat y WestJet.

FUENTE: Con información de AFP

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