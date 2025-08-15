viernes 15  de  agosto 2025
ALTRUISMO

Jornada de solidaridad brinda alivio a centenares de familias en Miami

La iniciativa de Amigos For Kids, en colaboración con Feed The Children y Popeyes Foundation, reunió a líderes comunitarios para enfrentar la crisis de inseguridad alimentaria

Una residente de Miami sonríe después de recibir ayudas en Miami.

IVÁN PEDRAZA
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.– La organización Amigos For Kids, en una alianza estratégica con entidades nacionales y locales, realizó una distribución de alimentos este viernes 15 en el José Martí Park de Miami para aliviar la carga de cientos de familias de bajos ingresos en la ciudad.

La magnitud del desafío se hizo evidente desde las primeras horas de la mañana, con largas filas de residentes que esperaban pacientemente para recibir ayuda. La presencia del alcalde de Miami, Francis Suarez, subrayó la importancia del evento.

"La necesidad es tan grande, y vemos estas líneas que se extienden cuadra por cuadra con gente que tiene una gran necesidad para las cosas más básicas en el mundo: comida y otros productos importantes", afirmó el edil al ser abordado por DIARIO LAS AMÉRICAS.

Añadió que para él como alcalde, "es un orgullo estar aquí apoyando a estas organizaciones y ayudando con los recursos necesarios para asegurar que nadie tenga hambre en nuestra ciudad".

Modelo de colaboración integral

El evento fue posible gracias a una convergencia de recursos liderada por Amigos For Kids, la organización nacional Feed The Children y la Popeyes Foundation, como parte de su gira nacional "SERVING WITH LOVE®".

Cada familia recibió una caja de 25 libras con alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. Además, la colaboración con Caring For Miami introdujo un componente innovador: un supermercado móvil.

Esta unidad climatizada permitió a las primeras 100 familias seleccionar productos frescos y saludables según sus propias necesidades, un modelo que busca ofrecer una ayuda más digna y efectiva, según los organizadores.

La iniciativa aborda directamente las alarmantes cifras de Feeding America, que indican que el 10.4% de la población de Miami-Dade sufre de inseguridad alimentaria.

Entrega ayudas Amigos For Kids 2
El alcalde de Miami, Francis Su&aacute;rez, entrega una proclama a los organizadores de un evento de entrega de ayudas en el parque Jos&eacute; Mart&iacute;.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, entrega una proclama a los organizadores de un evento de entrega de ayudas en el parque José Martí.

Personas beneficiadas

DLA recogió impresiones entre las primeras personas que recibieron las ayudas. María Lobo, quien dijo haber llegado a la 5:30 a.m., se marchó “muy contenta”. “Esto es una gran ayuda para todos”, remarcó.

Por su parte, la residente Mayra Canales narró que “valió la pena la espera” y que, aunque no sabía sobre el contenido de la caja recibida, “todo esto debe ser muy bueno”.

En el surpermercado móvil, por lo apreciado en nuestro recorrido, los beneficiados podían escoger verduras frescas, vegetales y otros productos de primera necesidad.

Corazón de la comunidad

Para Amigos For Kids, la elección del José Martí Park no fue una coincidencia. El lugar representa un ancla para su trabajo diario y un punto de encuentro con las familias a las que sirven. Karina Pavone, presidenta y CEO de la organización, explicó la conexión profunda que tienen con el vecindario.

"El parque José Martí es el hogar de uno de nuestros programas, esta vecindad es nuestra comunidad", detalló Pavone.

"Estamos muy emocionados de poder ayudar. Sabemos que las familias están pasando por momentos de dificultad con el alquiler, con todas las cuentas, más la comida, y esperamos reunir a todas estas personas para apoyarlos y por lo menos aliviar un poco las dificultades que están pasando", puntualizó.

