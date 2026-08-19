José Alberto Suárez, el ejecutivo de Telemundo que supo escuchar, defender y valorar

Nacido en Florida, acumuló más de 25 años de experiencia en medios locales.

Su partida deja un profundo vacío dentro de NBCUniversal y entre quienes encontraron en él a un jefe cercano, un mentor y un amigo.

MIAMI.- José Alberto Suárez conocía las exigencias de una redacción, el funcionamiento de un canal y el desafío de conducir grupos de trabajo sometidos diariamente a la presión informativa. Sin embargo, quienes estuvieron a su lado recuerdan especialmente una cualidad que trascendía cualquier cargo: su capacidad para reconocer el esfuerzo ajeno y hacer sentir valiosas a las personas.

El periodista y ejecutivo de Telemundo murió a los 55 años en un accidente de helicóptero ocurrido este miércoles en una zona remota del norte de Kenia. Su partida deja un profundo vacío dentro de NBCUniversal y entre quienes encontraron en él a un jefe cercano, un mentor y, en muchos casos, un amigo.

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Al momento de su fallecimiento, era presidente y gerente general de WTMO/Telemundo 31 Orlando, WRMD/Telemundo 49 Tampa y WWDT/Telemundo Fort Myers-Naples. Desde esa posición supervisaba noticias, ventas, plataformas digitales, tecnología, recursos humanos, mercadeo, producción creativa y relaciones comunitarias.

Nacido en Florida, acumuló más de 25 años de experiencia en medios locales. TOMADA DE INSTAGRAM

Su gestión no se medía únicamente por los resultados de audiencia, los reconocimientos obtenidos o el crecimiento de las televisoras que encabezaba. También se manifestaba en la confianza depositada en sus colaboradores y en la manera de acompañar a quienes necesitaban una oportunidad, orientación o respaldo.

No dirigía solamente desde una oficina. Observaba, conversaba e intentaba comprender las circunstancias laborales y personales de quienes estaban a su cargo. Poseía la inteligencia para identificar el talento, pero también la sensibilidad necesaria para sostenerlo cuando aparecían las dificultades.

Esa combinación lo convirtió en un jefe excepcional. Ejercía la autoridad sin renunciar a la cercanía y mantenía un sentido del humor capaz de aliviar las jornadas más tensas. Su energía, calidez y risa se encuentran entre los recuerdos compartidos por colegas y amigos tras conocerse la noticia.

Nacido en Florida, acumuló más de 25 años de experiencia en medios locales. Su recorrido profesional abarcó labores frente a las cámaras, noticias, programación, creatividad, plataformas digitales y puestos ejecutivos.

Esa diversidad le permitió comprender una televisora desde múltiples perspectivas y establecer una relación cercana con reporteros, productores, técnicos, personal administrativo y representantes comunitarios.

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En febrero de 2024 asumió la conducción de los canales de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples. Llegó a ese puesto después de encabezar KCSO/Telemundo 33 Sacramento, KNSO/Telemundo 51 Fresno y KBLR/Telemundo Las Vegas.

Previamente estuvo al frente de las estaciones de la compañía en Salt Lake City y San Antonio. Dentro de NBCUniversal también fue director de Servicios Creativos y Programación de WTVJ/NBC 6 Miami y desempeñó funciones vinculadas con medios digitales en esa televisora, Telemundo Station Group y WSCV/Telemundo 51 Miami.

Antes de incorporarse a la empresa, trabajó en espacios informativos y frente a las cámaras para distintas organizaciones de comunicación en ingles de Florida, Ohio y Texas.

Su labor recibió numerosos reconocimientos. Bajo su conducción, KVDA obtuvo en 2019 un Lone Star Emmy a la excelencia general. También fue distinguido con un Suncoast Emmy por una promoción de imagen realizada para WTVJ.

Durante su etapa en WUPW/Fox Toledo ganó tres premios Emmy por mejor noticiero diario y varias distinciones de The Associated Press.

Los galardones reflejan su capacidad profesional, pero no explican por completo la dimensión de su legado. Una parte esencial permanece en las carreras que ayudó a impulsar, las puertas que abrió y los trabajadores que encontraron en él una mano tendida.

César Conde, presidente de NBCUniversal News Group; Valari Staab, presidenta de NBCUniversal Local, y José Cancela, presidente de Telemundo Station Group, lo describieron como un colega excepcional, un líder respetado y mentor de numerosos comunicadores.

“José se preocupaba profundamente por sus equipos, las comunidades a las que servían y el importante papel que desempeñan nuestras estaciones en la vida de las personas”, expresaron al comunicar su fallecimiento.

Los directivos destacaron además el entusiasmo, la alegría, la determinación y el sentido de propósito que imprimía a cada proyecto. Su influencia, aseguraron, se extendió mucho más allá de los medios que encabezó.

El mensaje resume a un hombre que entendía la televisión no solo como una industria, sino como un servicio. Para él, cada canal tenía el deber de informar, proteger y representar a la audiencia que depositaba allí su confianza.

El helicóptero en el que viajaba se precipitó cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu. Las siete personas a bordo perdieron la vida. Entre las víctimas había cinco ciudadanos estadounidenses, según confirmó el Departamento de Estado.

La aeronave, un Eurocopter EC130 B4 operado por Lady Lori Helicopters, realizaba un vuelo chárter cuando ocurrió el siniestro. Las autoridades kenianas mantienen abierta una investigación para determinar la causa.

Su recorrido profesional abarcó labores frente a las cámaras, noticias, programación, creatividad, plataformas digitales y puestos ejecutivos. TOMADA DE INSTAGRAM

La noticia provocó consternación entre los trabajadores de NBCUniversal y el público atendido por las televisoras que lideraba. Lo repentino de su partida hizo todavía más difícil asimilar una pérdida que alcanzó tanto al ámbito periodístico como al personal.

Su historia, sin embargo, no queda reducida a las circunstancias de su muerte.

José Alberto Suárez construyó una trayectoria marcada por la excelencia, el compromiso con la audiencia hispana y una forma de conducir que colocaba a las personas en el centro. Alcanzó posiciones importantes sin olvidar a quienes avanzaban junto a él.

Su confianza permanece en los periodistas a quienes respaldó; sus enseñanzas, en los grupos que ayudó a formar; y su humanidad, en quienes recibieron de él una palabra de aliento cuando más la necesitaban.

Esa es su huella: la de un hombre brillante que comprendió que dirigir también significa escuchar, defender y valorar.