martes 18  de  agosto 2026
OBITUARIO

Juan Tamariz, considerado uno de los mejores magos del mundo, muere a los 83 años

Recibió numerosos reconocimientos, como Mago del Año en Estados Unidos en 1993 o la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en España

Fotografía de archivo, tomada el 26/12/2013 en León, del veterano mago español Juan Tamariz (Madrid, 1941), que ha fallecido a los 83 años de edad, según ha anunciado en redes sociales su hija.

Fotografía de archivo, tomada el 26/12/2013 en León, del veterano mago español Juan Tamariz (Madrid, 1941), que ha fallecido a los 83 años de edad, según ha anunciado en redes sociales su hija.

EFE/Archivo/J.Casares

MADRID.- El mago español Juan Tamariz (Madrid, 1942), considerado uno de los mejores del mundo, ha fallecido a los 83 años de edad, según anunció este martes en redes sociales su hija, la también ilusionista Ana Tamariz.

"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", publicó en Instagram con una foto de ambos.

Lee además
El fotógrafo venezolano byJuano.
ARTES VISUALES

byJuano: el primer venezolano en dirigir un programa de fotografía de lujo por Alemania
La estrella pop estadounidense Madonna se presenta en el escenario durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 4 de mayo de 2024.   
PREMIOS

Madonna lidera las nominaciones de los VMA

"Agradecidísima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la Magia que nos regaló", aseguró la hija, que dirige la Gran Escuela de Magia en Madrid, donde difunde las enseñanzas de su padre.

La maga añadió que su recuerdo y "su inconmensurable obra estarán siempre" con todos, y dio las gracias a todos los magos, amigos y familiares que lo acompañaron a lo largo de toda su vida "¡hasta el último día!".

También se mostró agradecida la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja, donde fue atendido, "y a los chicos de las ambulancias, todos con un corazón enorme".

El carismático y premiado mago del 'Tatatachán'

Nacido el 18 de octubre de 1942, Juan Tamariz fue el mago por excelencia para toda una generación, pues se hizo muy popular con sus actuaciones en Televisión Española, especialmente en programas como 'Tatatachán' y 'Un, dos, tres', donde encarnó al personaje de Don Estrecho.

Con gran capacidad de comunicación y carisma, creó un nuevo tipo de mago con chistera, gafas y pelo largo, vistiendo vaqueros y muy alejado del patrón tradicional de ilusionista.

Terminaba los números con el gesto de tocar un violín, cuyo sonido imitaba ("nananianananana..."), acompañado del público, con el que permanentemente interactuaba para dar emoción a los trucos de cartas y otros elementos novedosos, como sus clásicos conejitos de gomaespuma roja.

Entre sus espectáculos, 'Magia Potagia' se convirtió en un referente de su repertorio por mezclar humor, misterio e improvisación. Además de sus espectáculos, fue autor de libros como 'Magia en el bar' y 'La vía mágica'.

Recibió numerosos reconocimientos, como Mago del Año en Estados Unidos en 1993 o la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes en España.

Estudió cuatro años de Ciencias Físicas, además de dirección de cine, y dirigió algunos cortometrajes.

Su consagración internacional llegó en 1973, cuando fue campeón del mundo de cartomagia en el Congreso Mundial de París. Estaba considerado uno de los mejores magos del mundo y es un referente para las siguientes generaciones.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Hermano de Diana de Gales anuncia nuevo libro sobre la princesa

Chiky Bombom envía mensaje en medio de su suspensión de Telemundo

Ángela Aguilar, Wisin y Camilo confirmados para actuar en gala de los Premios Juventud

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
EEUU

USCIS anuncia cambios para trámites de permiso de trabajo y estatus de no inmigrante

Biblioteca Regional de West Kendall, en el suroeste de Miami-Dade
ELECCIONES 2026

Florida define candidatos a gobernador y al Senado en primarias marcadas por nuevo mapa electoral

La actriz estadounidense Zendaya y el actor británico Tom Holland posan durante una sesión fotográfica para la película «Spider-Man: Brand New Day», en un hotel de Madrid el 15 de junio de 2026.
CINE

Spider-Man se mantiene como líder de la taquilla por tercer fin de semana consecutivo

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026. 
Expira el plazo

Trump insiste en la necesidad de mantener la guerra en Irán: "No puede tener un arma nuclear"

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
COLOMBIA

Abelardo De la Espriella anuncia que excanciller de Uribe asumirá como embajadora en EEUU

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones de Miami-Dade.
FLORIDA

Participación electoral alcanza 15.5% en Miami-Dade durante jornada de primarias

Por Daniel Castropé
Tren de Brightline pasando por el puente que va a ser reemplazado en Florida.
INFRAESTRUCTURA

Ciudad de Stuart recibe $78.9 millones para reemplazar histórico puente ferroviario en Florida

Soldados estadounidenses preparan la carga para un bombardero en el portaaviones Abraham Lincoln.
CASA BLANCA

Trump: "El Estrecho de Ormuz está abierto y no hay diálogo con Irán"

Centro de votación en Miami Beach sin apenas electores. 
PRIMARIAS

Baja participación marca las primarias de Florida en Miami-Dade

Electores ejercen su derecho en un recinto electoral en Florida.
ELECCIONES

Florida estrena en primarias su nuevo mapa electoral