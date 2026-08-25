martes 25  de  agosto 2026
TALENTO

José "JONAV" Navarro cambia el lente por el micrófono en Miss Universe Cuba 2026

El fotógrafo y creador de contenido condujo junto a Gregmary Vázquez la alfombra azul del certamen celebrado en Miami

José “JONAV” Navarro durante la cobertura previa a la gala de Miss Universe Cuba 2026 en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center.

José “JONAV” Navarro durante la cobertura previa a la gala de Miss Universe Cuba 2026 en el Dennis C. Moss Cultural Arts Center.

MICHEL MELIÁN
JONAV y Gregmary Vázquez conversan con Enrique Santos y Jessica Carrillo durante su recorrido por la alfombra azul del certamen celebrado en Cutler Bay.

JONAV y Gregmary Vázquez conversan con Enrique Santos y Jessica Carrillo durante su recorrido por la alfombra azul del certamen celebrado en Cutler Bay.

MICHEL MELIÁN
Los conductores entrevistan a Lina Luaces antes del inicio de la competencia que concluyó con la coronación de Mia Dio.

Los conductores entrevistan a Lina Luaces antes del inicio de la competencia que concluyó con la coronación de Mia Dio.

MICHEL MELIÁN
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La alfombra no era roja. Era azul. Sobre ella avanzaban candidatas, artistas e invitados mientras las cámaras intentaban conservar cada gesto de una noche preparada para coronar a una reina. José “JONAV” Navarro, acostumbrado a buscar imágenes detrás del lente, tuvo esta vez una responsabilidad diferente: sostener el micrófono y hacer las preguntas.

El fotógrafo y creador de contenido venezolano asumió junto a Gregmary Vázquez la conducción de la llegada de los invitados a la gala de Miss Universe Cuba 2026, celebrada el 20 de agostoen el Dennis C. Moss Cultural Arts Center, en Cutler Bay.

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Quien habitualmente decide el encuadre, observa los detalles y espera el instante preciso para presionar el obturador de una cámara pasó a ocupar el centro de la escena. Ya no debía capturar una expresión desde la distancia, sino conseguirla mediante una conversación.

Navarro entrevistó durante la velada a personalidades del entretenimiento y la moda, entre ellas Alicia Machado y Amara La Negra. También recibió a miembros del jurado, candidatas, representantes de marcas y figuras vinculadas con la organización.

La sucesión de llegadas exigía rapidez. En pocos minutos debía presentar a cada invitado, encontrar un tema y cerrar el intercambio antes de dar paso a la siguiente persona, sin perder la espontaneidad propia de una transmisión de este tipo.

Para JONAV, la función de quien conduce ese recorrido previo a la gala va más allá de anunciar nombres o describir el vestuario escogido para la ocasión.

“Se trata de descubrir la historia que hay detrás de cada persona y lograr que el público quiera conocerla”, afirmó.

Esa idea conecta sus dos lugares frente a una imagen. Como fotógrafo, busca que una persona comunique sin hablar; como entrevistador, intenta que revele con palabras aquello que una fotografía no siempre alcanza a contar.

Su trayectoria profesional no se ha limitado a una sola disciplina. Navarro desarrolla proyectos de fotografía y video mediante Counting Love Stories, produce contenido para empresas y marcas, y mantiene una presencia activa en las plataformas digitales.

A esas labores ha incorporado la conducción, la radio y las entrevistas en The JONAV Show, un espacio donde conversa con invitados sobre experiencias personales, relaciones y asuntos del entretenimiento.

El creador también participa en iniciativas relacionadas con la moda en Miami. Junto a Faddya Halabi figura como fundador de Fademy Fashion Week, plataforma orientada a promover diseñadores, modelos y otros profesionales de esa industria.

Su participación en Miss Universe Cuba 2026 no comenzó durante la final. La organización anunció a principios de agosto su incorporación al equipo de medios del concurso, lo que le permitió acercarse previamente a las candidatas y acompañar diferentes etapas de la competencia.

La alfombra azul se convirtió en la faceta más visible de esa labor. Allí coincidieron aspirantes, integrantes del jurado y personalidades invitadas antes de que la atención se trasladara al escenario principal.

Prince Julio César, director nacional de Miss Universe Cuba; Lina Luaces, reina saliente, y las concursantes de esta edición estuvieron entre los asistentes a una gala que concluyó con la coronación de Mía Dio como representante cubana para 2026.

Cuando Mía Dio recibió la corona, Navarro ya había completado su propio reto de la noche: mantener el ritmo de una cobertura en movimiento, conversar con perfiles muy distintos y hacerlo frente a cámaras que, esta vez, no estaban bajo su control.

Para alguien formado en la construcción de imágenes, quizá ese fue el cambio más revelador: descubrir que también podía contar una historia sin decidir el encuadre.

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