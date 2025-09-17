Junta Escolar de Miami-Dade aprueba presupuesto de $7.4 mil millones para el curso 2025-2026

MIAMI.– La Junta Escolar del Condado Miami-Dade aprobó un presupuesto de 7.4 mil millones de dólares para el año fiscal 2025-2026, reafirmando su compromiso con la excelencia educativa, la seguridad de los estudiantes y la eficiencia en el uso de los recursos.

“El presupuesto aprobado continúa protegiendo lo que más importa: nuestras aulas de clase, nuestros estudiantes y nuestro personal”, declaró el superintendente Dr. Jose L. Dotres , al destacar que, si bien no soluciona todos los retos, mantiene la responsabilidad fiscal y la visión de apoyar el bienestar estudiantil.

Inversiones estratégicas y apoyo a programas

El plan contempla un aumento del 4% en los fondos para estudiantes con discapacidad, así como el respaldo continuo a los programas de arte, música e idiomas extranjeros, áreas en las que Miami-Dade se mantiene como referente estatal.

Además, se estableció una reserva significativa para estudiantes a tiempo completo (FTE), ante la previsión de una baja en la matrícula por la disminución de ingresos de estudiantes nacidos en otros países.

Tasa de amillaramiento y eficiencia fiscal

La tasa de amillaramiento para el próximo curso quedó fijada en 6.633, ligeramente por debajo del 6.699 del año anterior, consolidando la tendencia hacia una mayor eficiencia fiscal.

Distribución del gasto

Del total aprobado, el 76.2% se destinará directamente a la enseñanza y servicios estudiantiles, mientras que el 19.8% cubrirá servicios escolares como mantenimiento y seguridad.

En cuanto a los recursos obtenidos por votación, el 88% se usará salarios docentes, garantizando que superen el promedio nacional y el 12% para seguridad escolar, asegurando la presencia de un oficial de policía en cada escuela, en cumplimiento de la ley estatal.

Reducción de matrícula

El Distrito Escolar de Miami-Dade, el tercero más grande del país, reporta actualmente unos 313.000 alumnos, lo que representa una caída de más de 13.000 respecto al ciclo pasado, cuando alcanzó los 326.279 estudiantes.

Con estas medidas, la Junta Escolar busca equilibrar los desafíos demográficos y financieros con el compromiso de mantener la calidad educativa y la seguridad en las aulas.

[email protected]