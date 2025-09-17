miércoles 17  de  septiembre 2025
ANUNCIO

Caen delitos, pero aumenta presión federal: ¿Por qué el FBI apunta a Miami?

El director del FBI, Kash Patel, sugirió que Miami podría ser una de las próximas ciudades en recibir un refuerzo de agentes federales para combatir la delincuencia

Kash Patel, director del FBI.

Kash Patel, director del FBI.

AFP / Pixabay
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Durante una audiencia en el Comité Judicial del Senado el martes, el director del FBI, Kash Patel, insinuó que Miami podría enfrentar un aumento en la presencia de fuerzas federales como parte de una ofensiva contra el crimen impulsada por la administración Trump.

Al ser cuestionado por la senadora de Florida, Ashley Moody, sobre el apoyo a los departamentos de policía locales, Patel afirmó que, tras las intervenciones en Washington D.C. y Memphis, se dirigirán a "Chicago, Miami, St. Louis y a muchas otras ciudades del país".

Lee además
Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico
Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
BAJO ESCRUTINIO

DOGE Florida acusa a Orange de cobrar $200 millones impuestos excesivos

Esta declaración surge en un momento en que los datos oficiales muestran una significativa reducción de la criminalidad en Miami.

Cifras a la baja

Contrario a la justificación de una intervención federal, Miami ha experimentado una notable disminución en los índices de delincuencia a lo largo de 2025.

Según informes del Departamento de Policía de Miami, en el primer semestre del año los homicidios se redujeron en un 20%, los robos un 17% y las agresiones con agravantes un 19%.

Las estadísticas del condado Miami-Dade también reflejan esta tendencia positiva.

En el primer trimestre, los homicidios bajaron casi un 39% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que los robos y las agresiones con agravantes también mostraron descensos significativos.

En la ciudad de Miami, la reducción de homicidios fue del 11% y las violaciones denunciadas cayeron un 51% en ese mismo lapso, según cifras oficiales.

Estrategia nacional y reacciones encontradas

El posible despliegue en Miami se enmarca en una estrategia más amplia de la Casa Blanca de utilizar fuerzas federales para abordar la seguridad en ciudades gobernadas por demócratas.

La iniciativa ha sido respaldada por figuras republicanas como el senador floridano Rick Scott, quien afirmó que si los alcaldes "no mantienen sus ciudades seguras, el presidente Trump lo hará".

Sin embargo, a nivel local, la propuesta genera incertidumbre. Un portavoz del senador Scott admitió no tener conocimiento de planes específicos para el sur de Florida, y el FBI declaró no tener detalles que proporcionar por el momento.

La noticia llega en un contexto de tensiones en Miami, después de que la Comisión de la Ciudad aprobó un acuerdo para que la policía local colabore con las autoridades federales en tareas de inmigración, una medida que contó con una fuerte oposición de la comunidad.

Éxito en políticas locales

El alcalde de Miami, Francis Suárez, y el jefe de la policía, Manuel Morales, han atribuido la disminución de la delincuencia a una combinación de "vigilancia estratégica, tecnología innovadora y sólidas asociaciones comunitarias".

Además, destacaron el papel de programas de intervención comunitaria que trabajan en la desescalada de conflictos antes de que se tornen violentos.

Organizaciones civiles también señalaron una correlación entre la financiación de estos programas de intervención y la tendencia a la baja en los homicidios.

Este enfoque local contrasta con la estrategia federal que, según críticos, podría desviar recursos de investigaciones más complejas sobre corrupción y fraude financiero para centrarse en la vigilancia callejera.

Temas
Te puede interesar

Demócratas se enfrentan a DeSantis por el fin de las vacunas escolares en Florida

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es imputado este martes

El FBI investiga una posible "amplia red" que instigó a Tyler Robinson

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
BAJO ESCRUTINIO

DOGE Florida acusa a Orange de cobrar $200 millones impuestos excesivos

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Te puede interesar

Proyección de la potencial tormental tropical Gabrielle en el Atlántico.
TEMPORADA DE HURACANES

El Atlántico se activa con la depresión tropical siete y una onda bajo vigilancia, ¿qué se puede esperar?

Por DANIEL CASTROPÉ
Junta Escolar Condado Miami-Dade.  (archivo)
EDUCACIÓN

Junta Escolar de Miami-Dade aprueba presupuesto de $7.4 mil millones para el curso 2025-2026

Kash Patel, director del FBI.
ANUNCIO

Caen delitos, pero aumenta presión federal: ¿Por qué el FBI apunta a Miami?

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez se encuentran en prisión perpetua por asesinar a sus padres en 1989.
EEUU

Niegan nuevo juicio a los hermanos Menéndez sentenciados por parricidio

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk