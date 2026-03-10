La artista del cartel de Carnaval Miami 2026 inspira a estudiantes de Mater Kiwanis Academy

María Fernanda Vogel comparte un taller creativo con estudiantes de Mater Kiwanis Academy como parte de las actividades de Carnaval Miami 2026.

Thomas Falcón, presidente del Club Kiwanis de la Pequeña Habana, comparte con niños en la actividad.

“Mi esperanza es que los estudiantes se sientan honrados, vistos e inspirados para imaginar un futuro en el que todo sea posible para ellos”, expresó María Fernanda al explicar el propósito del taller.

Experiencias como esta fomentan la confianza y la creatividad en los alumnos.

La actividad forma parte de las iniciativas educativas de Carnaval Miami, organizado por el Club Kiwanis de la Pequeña Habana.

MIAMI . - El aula se llenó de colores, lápices y hojas en blanco convertidas en pequeños universos de imaginación. Así transcurrió la jornada en Mater Kiwanis Academy, donde la artista María Fernanda Vogel, autora del cartel oficial de Carnaval Miami 2026, compartió con estudiantes un taller creativo que transformó la clase en un espacio para explorar ideas y sueños.

La actividad, titulada “You Are the Poster Artist” (Sé el artista del cartel), invitó a los alumnos a convertirse por un momento en diseñadores del afiche del reconocido evento cultural del sur de Florida. Bajo la guía de Vogel, los niños exploraron principios básicos de composición y equilibrio visual mientras daban forma a sus propias creaciones.

Entre mesas cubiertas de dibujos y marcadores de colores, el entusiasmo de los estudiantes era evidente. Muchos levantaban con orgullo sus carteles recién terminados, donde plasmaban escenas llenas de música, baile y símbolos que imaginaban como parte del espíritu de Carnaval Miami.

“Mi esperanza es que los estudiantes se sientan honrados, vistos e inspirados para imaginar un futuro en el que todo sea posible para ellos”, expresó María Fernanda al explicar el propósito del taller. “Quiero que comprendan que su creatividad y su voz importan”, agregó.

La jornada contó además con la participación de Fabiana Petruzzi, Miss Carnaval Miami 2026, quien compartió con los estudiantes y los animó a confiar en sus talentos.

Para Thomas Falcón, presidente del Club Kiwanis de la Pequeña Havana, iniciativas como esta permiten acercar el arte y la cultura a los jóvenes mientras se fortalecen valores de confianza y creatividad.

“Es especial ver la alegría de los estudiantes cuando descubren lo que pueden crear con sus propias ideas”, comentó.

Desde la dirección de la escuela, la directora Eileen Hernandez subrayó que experiencias de este tipo ayudan a que los alumnos desarrollen confianza en sus habilidades y encuentren nuevas formas de expresión.

El taller forma parte de las iniciativas educativas vinculadas a Carnaval Miami, evento organizado por el Club Kiwanis de la Pequeña Havana, que además de sus celebraciones culturales impulsa programas de becas y proyectos comunitarios para apoyar a jóvenes en la región.

Más allá de los dibujos que quedaron sobre las mesas, la mañana dejó algo más duradero: la certeza, para muchos de esos estudiantes, de que una idea nacida en una hoja de papel también puede convertirse algún día en una obra capaz de inspirar a toda una comunidad. Quizás, dentro de algunos años, uno de esos niños será quien, como María Fernanda Vogel hoy, diseñe el cartel que anuncie la tradicional celebración.