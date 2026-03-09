lunes 9  de  marzo 2026
FÚTBOL

Trump señala que Australia dará asilo a algunas jugadoras de la selección femenina de fútbol iraní

Sin embargo, el presidente Donald Trump añadió que "algunas sienten que deben regresar (a Irán) porque están preocupadas por la seguridad de sus familias"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GOLD COAST.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Australia aceptó conceder asilo a algunas integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán, horas después de que Reza Pahlavi, hijo del último sah de la nación, pidiera garantizar la seguridad de las futbolistas.

"Acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado", afirmó Trump en su red Truth Social, menos de dos horas después de una primera publicación en la que instaba a Australia a acogerlas.

Lee además
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, el dueño del Inter Miami, Jorge Mas, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta del 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca
FÚTBOL

Trump cree que Messi es mejor que Pelé
El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde (d), celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Celta de Vigo y el Real Madrid CF en el Estadio de Balaídos en Vigo el 6 de marzo de 2026. 
Fútbol

Real Madrid vence al Celta con gol agónico de Valverde y presiona al Barcelona en LaLiga

Trump añadió que "algunas, sin embargo, sienten que deben regresar (a Irán) porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidos los posibles ataques contra esos familiares si ellas no vuelven".

El anuncio del mandatario estadounidense llega horas después de que Pahlavi instase a Australia a garantizar la seguridad de la selección femenina iraní de fútbol, que se negó a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia que se disputa en territorio australiano.

Las 26 integrantes de la delegación iraní llegaron al país unos días antes del inicio de los bombardeos estadounidenses-israelíes que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Futbolistas amenazadas

"Las integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán están sufriendo fuertes presiones y están siendo amenazadas por la República Islámica", escribió en X el hijo del sah (rey) derrocado.

"Corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán. Hago un llamamiento al gobierno australiano para que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo necesario", añadió.

Pahlavi se sumó así a un número creciente de personas, entre ellas activistas y personalidades políticas, que pedían a Australia que conceda asilo a las jugadoras.

Llamado de J.K Rowling

Por ejemplo, la escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, escribió en sus redes sociales: "¡Protejan a esas chicas!".

Las futbolistas guardaron silencio mientras sonaba el himno iraní antes de su primer partido del torneo. Después lo cantaron en los encuentros siguientes.

Esta actitud se interpretó como un acto de rebeldía y un presentador de la televisión estatal calificó a las jugadoras de "traidoras en tiempo de guerra" que representan "la máxima deshonra".

Frente al estadio de Gold Coast, en el este de Australia, donde el equipo disputó su último partido este fin de semana, se reunió una multitud que coreaba "cambio de régimen para Irán", "déjenlas marchar" y "salven a nuestras chicas".

Consultado por la AFP, el ministerio del Interior australiano señaló que "no podía comentar situaciones individuales".

Según Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, las futbolistas corren el riesgo de ser perseguidas si son devueltas a su país.

"Es probable que algunas integrantes del equipo ya hayan visto a sus familias amenazadas", añadió a la AFP.

Consultada, la embajada de Irán en Australia no ha respondido.

Las iraníes debutaron en la Copa de Asia en 2022 en India y se convirtieron en heroínas nacionales en un país donde los derechos de las mujeres están severamente restringidos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lionel Messi gana hasta 80 millones de dólares al año en Inter Miami

Xavi acusa a Laporta de bloquear el regreso de Messi al Barcelona

Real Madrid suma una nueva baja antes de recibir al Manchester City

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Manuel Manny Morales, jefe de la Policía de Miami.
¿DE OFICIAL A POLÍTICO?

Jefe de la Policía de Miami no descarta incursión en la política local

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

 Kyle Schwarber #12 del equipo de Estados Unidos saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin  Park
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy lunes 9 de marzo

Una mujer hierve agua mientras otra la ilumina con un teléfono móvil durante un apagón nacional provocado por un fallo de red en Matanzas, Cuba, el 18 de octubre de 2024.
CRISIS

Mujeres lideran protestas callejeras tras una semana de apagones en Cuba

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio acusa a Irán de "intentar mantener al mundo como rehén"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump junto al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio en un momento que parece ser confidencial.
ANÁLISIS

Cuba: entre estrategia política y especulación mediática

Capitolio estatal de Florida. 
MEDIDA CONTROVERSIAL

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

Autoridades acudieron a una vivienda en el bloque 140 de River Island Road tras reportarse el incidente.
INCENDIO RESIDENCIAL

Dos heridos tras incendio que destruye vivienda en Fort Lauderdale

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
DENUNCIA

EEUU acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos