La mujer hispana gana impulso político en EEUU con apoyo de una organización que las respalda

Fundada en Miami en 2024, CAMACOM se presenta como la primera y única cámara de alcance nacional dedicada exclusivamente a las mujeres.

Yamilet Rivas, fundadora y presidenta de CAMACOM junto a Susanna Antequera, abogada de familia, miembro y mentora de la organización.

La cifra de asistentes demostró el poder de convocatoria alcanzado durante los dos primeros años.

La fundadora comentó que el desafío más complejo ha sido responder a la rapidez de la expansión y atender las necesidades de una comunidad cada vez mayor.

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, estuvo entre los mandatarios locales invitados al evento.

Personas galardonadas en las diferentes nominaciones hechas por la organización, entre ellas el Caballero del Año.

El encuentro, realizado el restaurante Rusty Pelican, en Miami, congregó a líderes procedentes de más de 25 ciudades de EEUU, América Latina y España.

MIAMI.- La presencia conjunta de autoridades federales, estatales y municipales, representantes consulares y dirigentes empresariales convirtió la segunda gala de aniversario de la Cámara de Comercio de Mujeres en Estados Unidos de América (CAMACOM) en un espacio para impulsar el Día de la Mujer Hispana dentro de la agenda pública nacional.

El encuentro, efectuado el viernes 2 de octubre en el restaurante Rusty Pelican, en Key Biscayne, congregó a líderes procedentes de más de 25 ciudades de Estados Unidos, América Latina y España. La cita combinó los dos años de la institución con un llamado a visibilizar el peso económico de las hispanas y facilitarles mayores oportunidades de crédito, inversión y acceso a nuevos mercados.

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En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Yamilet Rivas, fundadora y presidenta de CAMACOM, afirmó que la convocatoria superó las expectativas iniciales del proyecto. “No nos imaginábamos este crecimiento tan grande”, reconoció al mencionar la presencia de otras cámaras de comercio, agrupaciones femeninas y visitantes procedentes de distintas partes de la nación y del extranjero.

María Elvira Salazar recordó que numerosos emprendimientos comienzan con una sola persona, jornadas prolongadas y ahorros familiares puestos en riesgo. ORIANA HIGUERA CORTESÍA CAMAMCOM

Uno de los momentos centrales ocurrió cuando la congresista republicana María Elvira Salazar, representante por el Distrito 27 de Florida, entregó a Rivas una declaración incorporada al Registro del Congreso de Estados Unidos, conocido como Congressional Record.

El documento, titulado “Día de la Mujer Hispana en Florida y el condado de Miami-Dade”, fue incluido el 30 de septiembre en las actas del Congreso. La acción deja constancia del respaldo expresado por Salazar, aunque no establece por sí sola una conmemoración federal. Para la entidad representa otro paso en el camino iniciado en 2025 con una proclamación en Florida y en su propósito de sumar apoyo de ambos partidos para que el 2 de octubre sea celebrado en todo el país.

“Esta noche celebramos algo que Miami conoce muy bien: a las mujeres hispanas, que no esperan a que aparezca una oportunidad, sino que la buscan, la trabajan y muchas veces la crean ellas mismas”, expresó Salazar.

La legisladora recordó que numerosos emprendimientos comienzan con una sola persona, jornadas prolongadas y ahorros familiares puestos en riesgo. Con el tiempo, señaló, esos pequeños proyectos crean empleos, sostienen hogares, contribuyen a sus comunidades y permiten ayudar mediante el envío de remesas a parientes que permanecen en los lugares de origen.

“Eso es Miami, y las mujeres están en el centro de esa historia”, dijo. También destacó el recorrido de las inmigrantes que llegaron al país, aprendieron otro idioma y debieron comenzar nuevamente, en ocasiones trabajando en áreas distintas a las que estudiaron, antes de dirigir sus propias compañías.

Salazar vinculó esa visibilidad con la necesidad de facilitar crédito y recursos económicos. Como integrante del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, sostuvo que cuando una mujer crea un negocio, el beneficio se extiende a su familia y al resto de la sociedad.

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, estuvo entre los mandatarios locales invitados al evento. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En entrevista con este medio, la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, presente en el evento, resaltó la influencia de quienes se desempeñan en empresas, iniciativas sociales e instituciones sin fines de lucro. “Cuando una mujer avanza, Miami avanza”, aseguró.

La mandataria municipal agregó que el éxito de las profesionales actuales abre caminos para las nuevas generaciones. “Es importante que las mujeres tengan éxito, porque hay generaciones de niñas que quieren lograr lo mismo”, manifestó.

La asistencia de funcionarios de diferentes niveles de gobierno reforzó la dimensión política de la reunión. Junto con Salazar e Higgins participaron la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y las senadoras estatales Alexis Calatayud y Ana María Rodríguez. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava; la congresista Anna Paulina Luna; la comisionada condal Vicki López, y la presidenta de Miami Dade College, Madeline Pumariega, enviaron mensajes grabados que fueron trasmitidos durante la actividad. La presentadora Daniela Kosan condujo la ceremonia.

La delegación diplomática incluyó a los cónsules generales Daniel Ortiz, de Chile; Antonella Farah, de Colombia; Belén Alfaro, de España, y David Vergara Pilares, de Perú. También estuvieron Eliel Campuzano y Omar Herrera Matías, del Consulado General de México, junto con Josefa Castillo, cónsul general honoraria de República Dominicana.

A ellos se sumaron miembros de ProChile, ProColombia, la Oficina de Promoción Comercial de Quebec y cámaras de comercio de El Salvador, Nicaragua, Perú y República Dominicana, además de la Cámara de Comercio Estados Unidos-México. Empresarias y ejecutivas viajaron desde Nueva York, Phoenix, Dallas, San Francisco y Washington D.C., así como de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, México, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La fundadora comentó que el desafío más complejo ha sido responder a la rapidez de la expansión y atender las necesidades de una comunidad cada vez mayor. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Para Rivas, esa diversidad demuestra el poder de convocatoria alcanzado durante los dos primeros años. La fundadora comentó que el desafío más complejo ha sido responder a la rapidez de la expansión y atender las necesidades de una comunidad cada vez mayor.

“Por fin tenemos un espacio, nuestra casa madre aquí en EEUU”, añadió. Según explicó, la agrupación busca elevar la voz de las hispanas, valorar su contribución, acompañarlas y facilitarles herramientas para continuar desarrollándose profesionalmente.

Fundada en Miami en 2024, CAMACOM se presenta como la primera y única cámara de alcance nacional dedicada exclusivamente a las mujeres hispanas que operan en Estados Unidos o mantienen relaciones comerciales con este mercado. Más de mil personas conforman su red y cerca de 30 voluntarios trabajan en su estructura directiva y operativa.

El gremio ofrece conexiones profesionales mediante su Círculo de Mentoras, comités sectoriales y directorio empresarial. También brinda consultoría individual, asesoría legal, formación y la posibilidad de participar en misiones comerciales. Rivas resumió ese modelo con una frase repetida durante la celebración: “No es solo asistir, es pertenecer”.

Asimismo, precisó que el festejo forma parte de una labor de acompañamiento que continúa durante los doce meses del año para generar contactos, posibilidades y proyección para sus integrantes.

Entre los avances de este periodo figura la apertura, en julio, de un capítulo en Washington D.C. Al acto acudieron la embajadora de España, miembros de las misiones diplomáticas de México y El Salvador, así como delegados del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

El encuentro, realizado el restaurante Rusty Pelican, en Miami, congregó a líderes procedentes de más de 25 ciudades de EEUU, América Latina y España. ORIANA HIGUERA CORTESÍA CAMAMCOM

La institución también firmó un memorando de entendimiento con la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (FECAMCO), que agrupa a organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá. El acuerdo pretende facilitar la entrada al mercado estadounidense de compañías dirigidas por mujeres. Esa estrategia se suma a otras alianzas con dependencias consulares, oficinas de promoción comercial y Strive 305, programa desarrollado junto con Miami-Dade.

A juicio de Rivas, el principal obstáculo continúa siendo el dinero necesario para iniciar o expandir una empresa. Según cifras presentadas por la Cámara a partir de informes de Wells Fargo, las hispanas son propietarias de unos 2,9 millones de negocios en Estados Unidos y abren más de 400 cada día.

Entre 2022 y 2025, el número de sus firmas con empleados creció 37,2%, casi cinco veces más rápido que el conjunto de compañías con empleados propiedad de mujeres. Sin embargo, reciben menos del 0,1% del capital de riesgo, de acuerdo con los datos citados por CAMACOM.

La entidad estima que esos negocios podrían generar 1,7 billones de dólares adicionales cada año si alcanzaran la facturación promedio de las empresas pertenecientes a hombres. “El talento y la capacidad están; lo que falta es acceso”, apuntó su presidenta.

Ese diagnóstico definirá la próxima etapa del gremio. La directiva adelantó que trabajan en iniciativas para conectar recursos financieros con empresarias y reducir la brecha de inversión, mientras amplían los corredores comerciales con América Latina, el Caribe y España.

“Lo primero es que se nos reconozca. Lo que sigue es que se invierta en nosotras”, puntualizó. Para ella, celebrar el 2 de octubre permite hacer visible esa contribución, medirla y convertirla en un elemento que influya en las decisiones económicas y las políticas públicas.

Personas galardonadas en las diferentes nominaciones hechas por la organización, entre ellas el Caballero del Año. ORIANA HIGUERA CORTESÍA CAMAMCOM

Durante la jornada, la organización concedió el premio Mujer del Año a Christi Fraga, alcaldesa de Doral y firmante de la proclamación de 2025. Liliana Canedo, ejecutiva de New York Life, recibió la distinción Líder del Año; Juliana Matiz, directora ejecutiva de Superalisados, fue seleccionada como Emprendedora del Año, y Juan Alfonso, presidente de CES Consultants, obtuvo el galardón Caballero del Año.

Rivas aclaró que esa última categoría busca distinguir a los hombres que acompañan a las empresarias en su evolución personal y profesional. A su entender, la cooperación entre instituciones, funcionarios electos y sector privado permite unir esfuerzos en favor de la población hispana.

Higgins y CAMACOM entregaron además distinciones oficiales de la ciudad de Miami a trece mujeres por su aporte al desarrollo económico local: Susana Antequera, Socorro Córdova, Darlene Fernández, Adelys Ferro, María Gómez, Verónica Heino, Olga Izquierdo, Arantxa Jordán, Daniela Kosan, Juliana Loaiza, Carolina Melo, Patricia Pulido y Sandra Valencia.

Yamilet Rivas declaró que la dimensión alcanzada en la reunión confirma la transformación de una iniciativa que hace dos años apenas comenzaba. Ahora, su objetivo es convertir ese avance en opciones concretas para quienes desean emprender. “Piensen en grande desde el primer día, busquen su comunidad y exijan su lugar en la mesa. Aquí llegamos juntas y juntas crecemos”, concluyó.