*Steve Bannon dijo que Marco Rubio abandonará el Gobierno de Trump y no aspirará a la Presidencia en el 2028. A pesar de que Marco desmintió esas declaraciones Bannon siguió con “la cantaleta”. Ahora que Marco, con su inteligencia y liderazgo, ha sobrepasado a todos los republicanos en la lista de posibles candidatos, dudamos que tire su futuro por la ventana.

*No hay duda que los demócratas tuvieron unos resultados electorales sensacionales e increíbles en las elecciones del 3 de noviembre. Son 258 congresistas para la Cámara de Representantes, dándoles una mayoría abrumadora. Ahora la pregunta de los $64,000 es qué pasó en lugares como Tennessee y Georgia, Kentucky y muchos más. Congresistas muy queridos fueron sacados de sus asientos sin que hubiese motivos verdaderos. Muchas reacciones inexplicables y mucha frustración por parte de los republicanos. En áreas como la Florida la reacción ha sido más compleja. Congresistas de excelente reputación y logros fueron sacados de sus áreas (aunque se suponía era para darles más ayuda) y por poquito pierden sus asientos. Qué pasó y por qué se hizo esto queda de asignatura pendiente. No hay duda de que hubo muchos fallos por parte del partido de Ronald Reagan.

*El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se prepara para unas elecciones que se celebrarán a finales de noviembre. Todos los analistas esperan una derrota sonora para Sánchez y el Partido Socialista (Comunista) de España. La frustración existente en España es muy grande y todo hace parecer que el Partido Popular y Vox cogerán en control del país en el 2027. ¡Dios lo quiera!

*La inflación en Cuba ha subido enormemente. Se reportó un aumento de un 30%. Cada día es más difícil la vida en la sufrida Isla esclava.

*Nicaragua, que estaba en crisis con Daniel Ortega gobernando, se ha convertido en una súper crisis con Doña Rosarito en control del país. En unos años Nicaragua estará como Cuba si no se realiza un cambio de poder. ¡Qué espanto!

*Mientras más se analizan las votaciones en USA del 3 de noviembre menos se entienden los resultados. Los republicanos van a tener que trabajar muy fuerte para cambiar la mentalidad en los dos próximos años. ¿Por qué Hialeah no salió a votar? ¿Por qué Miami Dade dio un viraje de 180 grados en solamente 24 meses? ¿Qué falló? ¿Qué tienen que hacer los líderes del partido ahora?

*Se salvó el caimán. La Junta de directores de la poderosa Nvidia anunció que reinstaló a Jensen Huang como CEO de la empresa, después de haber asegurado que no volvería. El “de los pantalones calientes “vuelve a reinar en su poderosa empresa con una decisión unánime. Ahora a averiguar si la espía china pasó información a los amarillos.

*Peter Hegesth aclaró antes de salir de Venezuela que ya Cuba no recibiría más petróleo de este país. ¡Creía que había oído eso antes!!

*El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se apareció en Venezuela para firmar acuerdos de cooperación militar con los mismos que han pisoteado al pueblo venezolano por años y años. ¿En su reunión con Delcy Rodríguez, Pete destacó la gran cooperación del actual gobierno interino con los Estados Unidos?. No acabo de entender lo que está sucediendo. ¡Tan absurdo y de mal gusto!

*Robert Pattison fue seleccionado para interpretar a Bond en la nueva serie que será filmada en el 2027 y saldrá en la pantalla grande en 2028. Esperamos que sea tan triunfador como todos los anteriores.

*El alcalde socialista de New York, Mondani, ha decidido desmantelar la unidad élite de la policía de New York (que en una ocasión lo detuvo a él). Esto parece mentira, pero desgraciadamente es cierto. Además, planea cerrar la prisión de Rikers. Ya se destapó la agenda radical de Mandani y los neoyorquinos tendrán que sufrir con estos malandros.

*Hakeen Jeffries fue elegido jefe de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, en elecciones celebradas allí.

*Las lluvias en Miami y Broward paralizaron las ciudades, empresas que no pudieron abrir sus puertas, actos anunciados que tuvieron que ser cancelados, etc. Un par de días muy complicados.

*El viaje del Papa a Sur América fue un éxito total. Miles y miles de personas se presentaron a homenajearlo especialmente en Perú en donde sirvió como sacerdote por un periodo de tiempo. El Papa es muy querido en Perú, pero también en Argentina, Chile y otros países de esa área.

*Muchas Felicidades a nuestros lectores y oyentes de La Esquinita en este día de Acción de Gracias y que Dios les proporcione salud, amor y felicidad.

*¿Me amas amor? -Si hermosa. -Demuéstramelo, pelea con un león. - Es muy arriesgado, otra cosa. -Muéstrame el WhatsApp - ¿Dónde esta esté león que me lo como vivo!