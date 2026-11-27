Arnaldo está seguro de que existen, que hay agentes de la inteligencia cubana dormidos en los diferentes niveles de la administración de los Estados Unidos, “los mantienen semiapagados, haciendo méritos ante los ojos del enemigo, trepando y escalando posiciones, hasta que llegue el momento oportuno para echarlos a andar, como autómatas”

Me lo dice amparado en su experiencia de más de veinte años como miembro “del aparato”, así es como popularmente se conoce a la seguridad del estado en Cuba. “toda una carrera, tronchada de cuajo cuando en 1989 me licenciaron por el caso Abrantes y me mudé de bando, por cierto, aquí me tratan mejor”. Arnaldo narra como anécdota lo que debería ser un secreto al que yo no tendría acceso.

“Son corderos, todos estos agentes dormidos, ni sospechan que Línea y A no tiene escrúpulos”, se refiere al edificio del barrio del Vedado donde radica la inteligencia del régimen cubano, “cuando llegue su momento, a los especialistas cubanos les da lo mismo usarlos en secreto que mandarlos al frente, para que sean descubiertos y hasta ejecutados”, asiente con cara de rigor, “son fichas y no dudaran en sacrificarlos para salirse con la suya”

Arnaldo está viejo y jubilado, pero dice que mantiene contacto con sus jefes, “llevo rato advirtiéndoles que la cosa no terminó con la red Avispa ni con Ana Belen, que los hay por docenas, algunos comiendo mierda, otros haciendo daño de verdad”

Insiste que hay cuatro o cinco grandes, los que han conseguido colarse en las agencias federales, en el capitolio, o en los PAC, “esos son los que están por entrar en juego, quizás esperando a que lleguen los demócratas al capitolio, tal vez dormidos por otros dos años hasta que Trump se vaya”

Arnaldo me cuenta su experiencia como asesor cuando la época de Obama, “de repente los vimos activar toda su red de influencias aquí en Washington”, dice que fue increíble ver a personas insospechadas abogando por una reapertura de las relaciones.

Pero todo eso desapareció de repente, “se apagaron cuando Línea y A comprendió que después de Obama no habría continuidad”

Entonces, en el mejor momento, dejaron de empujar, prefirieron enquistarse, “pasmaron el cambio para prepararse a lo que viniera, y tenían razón, porque fue Trump quien les tocó la puerta, más bien se las cerró”

Me cuenta que cuando Fidel estaba al mando era obligatorio compartir información con los rusos y los alemanes, ahora La Habana navega sola, sin socios y con los pinos nuevos, “que son oficiales brutos y chapuceros, a más no poder”

Él se identifica como parte de la realeza de la inteligencia cubana, una especie que desapareció en 1989 cuando la causa del general Ochoa y el desmantelamiento del ministerio del interior por las fuerzas armadas de Raúl Castro.

“Llegaron aquellos boniatos a hacerse cargo de todo y destruyeron con los pies el trabajo de tantos años, hasta por su culpa descubrieron a Ana Belen”

¿Qué podrán hacer los supuestos topos ahora que la situación está tan difícil en la isla?, ¿cómo podrían influir en un cambio de rumbo con la política de Trump?

“Hablando en la oreja correcta, presentando los cálculos o las cifras que inducen el derrotero contrario”, me mira convencido, autosuficiente... “ya ha sucedido una veintena de veces y en la mayoría de los casos ha resultado”

Muy ambigua la respuesta para mi gusto, pero Arnaldo cambia la conversación, está esperando que lo vuelvan a buscar, se cree un experto en mirar a la muchedumbre y descubrir a “la aventura”

Explica que antes no dejaban marcas, “pero ahora se mueven como elefantes”, dice mientras señala con el índice de su mano derecha hacia la ventana del apartamento, “basta con prestar atención para notarlos caminando en sentido contrario”

Me parece la esperanza de un desahuciado, de alguien que quiere recuperar el protagonismo, el rol que cree tuvo alguna vez.

Por lo pronto la que toca la puerta es la vecina para avisarle que su gato se volvió a escapar y está en el pasillo, que tenga más cuidado, le dice, porque esto sucede un día sí y el otro también.

Arnaldo, que presume de superagente en plenas facultades, no es capaz de controlar al gato que orina la alfombra del pasillo al menor descuido.

“Fue culpa tuya”, me dice mientras sale al rescate del animal, “de seguro se salió cuando llegaste”

Aprovecho para dar por terminada la visita y ya en el pasillo Arnaldo me hace un último pedido: “no vayas a la escalera, que si se abre la puerta entonces sí que no lo agarro”

Permanezco recostado a la pared siendo testigo de la infructuosa agilidad de Arnaldo al intentar cortarle el paso “al gato de mierda”, así lo llama entre los jadeos de sus carreritas, encorvado y con los brazos extendidos.