La nostalgia es la tendencia de moda para celebrar la Navidad

Ejemplo de ello es Jollywood Nights, la fiesta navideña que por primera vez se produce en Disney’s Hollywood Studios y que acaba de ser estrenada con su primera fecha agotada. Se trata de una fiesta con ticket separado que se soporta en la nostalgia y el glamour para ofrecer una experiencia exclusiva, en la cual no solamente se podrá disfrutar de las instalaciones regulares del parque con tiempo de cola reducido, sino de actividades especiales que evocan las Navidades de décadas pasadas.

Un recorrido por algunos de los conceptos clásicos navideños, como el arbolito, las estrellas y los colores rojo y verde, nos sumerge en una atmósfera que parece recrear una película clásica navideña, donde hay música en cada esquina, cocteles y bocadillos festivos exclusivos para esta fiesta. Los productores del evento cuidaron detalles que van desde las propuestas gastronómicas hasta la paleta de colores inspirada en los años 30 que usan los personajes más famosos de Disney.

Entre las atracciones especiales de este evento están tres grandes espectáculos musicales con horarios específicos. El Twilight Soirée at the Tip Top Club, recrea un bar al aire libre de los años 40, con una banda de jazz en vivo y cocteles elegantes diseñados específicamente para ese rincón; luego está el show “What’s This? Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Sing-Along”, donde los asistentes cantan las canciones más conocidas del film con el mismísimo Jack Skellington; y el espectáculo estelar, o por lo menos el que nos resultó más festivo, el Disney Holidays in Hollywood es un espectáculo de variedades cuyos anfitriones son Kermit, la rana, y Miss Piggy, donde bailarines, cantante y una orquesta en escena consolidan una puesta en escena festiva con algunas de las princesas más queridas por el público.

Dedicado al público latino, desarrollaron también el espacio Fiesta en la Calle, donde músicos itinerantes interpretan las canciones más populares de la música latina navideña; hay espacio para bailar con todo, y la gastronomía latinoamericana tiene una buena representación.

Jollywood Nights, que cierra con un asombroso show de fuegos artificiales y luces, tiene lugar en noches seleccionadas hasta el 20 de diciembre de 2023.