Latin Business Networks celebra la trayectoria de líderes hispanos en Miami

La premiación tuvo lugar en el marco del Mes de la Hispanidad y destacó el aporte de figuras comunitarias, empresariales y culturales.

Alfred Santamaría mientras recibe su premio.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Líderes hispanos durante la ceremonia de premiación.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Sonia América Valdés, recibiendo su premio junto a parte del equipo de Latin Business Networks, Alina García y Rey Anthony.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Reconocimiento otorgado a la presentadora de televisión Elizabeth López.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La destacada reportera Marilys Llanos del canal local Telemundo 51.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Yordamiss Megret, Marilys Llanos, Alina García, Rose Mary Santana e Ileana Lavastida.

Ileana Lavastida, directora de Diario Las Américas.

Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

DORAL — La plataforma Latin Business Networks, referente para emprendedores hispanos en Estados Unidos, reconoció este martes la labor de destacados líderes comunitarios en el área, entre ellos médicos, periodistas, artistas, escritores y profesionales del ámbito empresarial.

El acto se realizó en la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado Miami-Dade, en el Doral, con la presencia de su representante Alina García, Ysabel Borden, empresaria e impulsora del éxito hispano, y otros miembros del equipo de Latin Business Networks. También asistió Rey Anthony, director de comunicaciones de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien agradeció la invitación y afirmó su compromiso de “seguir trabajando juntos y honrar a tantos líderes hispanos en la comunidad”.

La ceremonia fue conducida por la cantautora Yordamiss Megret, quien además fue una de las galardonadas. En total, fueron reconocidas 20 personas, de las cuales 18 son mujeres.

Premiados

• Milagros Sánchez Victoria

• Amara “La Negra”

• Dra. María Laura Infante

• Eleazar Soriano Santan

• Mitchelle M. Cobb

• Elizabeth López

• Paula Dos Santos

• Carmen Luis Herrera

• Lourdes Ubieta

• Tenay Rodríguez

• Belkis Carrillo

• Marilys Llanos

• Sonia América Valdez

• Karina Pavone

• Iliana Lavastida

• Alfred Santa María

• Rose Mary Santana

• Gabriela Berrospi

• Yordamiss Megret

Los homenajeados fueron distinguidos por sus valiosas contribuciones a la comunidad hispana, su liderazgo y su compromiso al servicio de los demás mediante su tiempo, talento e influencia local.

Voces de gratitud

La directora de Diario Las Américas, Iliana Lavastida, expresó sentirse profundamente honrada por el reconocimiento:

“Este premio lo recibo con sumo agrado, con gran orgullo y con mucha humildad, porque uno tiene que saber de dónde viene. Estoy infinitamente agradecida y feliz de estar aquí junto a todos ustedes.”

Por su parte, Elizabeth López dedicó el reconocimiento a las jóvenes cubanas:

“Como cubana, se lo dedico a esas chicas que están en nuestro país sin sueños y sin ilusiones, pero con esa esperanza que nada ni nadie nos puede quitar.”

La periodista Marilys Llanos también agradeció la distinción:

“Estoy muy agradecida de que hayan pensado en mí en una ocasión tan especial, y por supuesto que el trabajo continúa a favor de nuestra comunidad.”

En conversación con nuestro medio, Alina García destacó la satisfacción de enaltecer la labor de tantos hispanos influyentes, y valoró especialmente realizar este evento por primera vez en esa sede institucional.

“Somos una comunidad con una gran participación de personas hispanas que aportan muchísimo. Los pequeños negocios son el eje de nuestras comunidades. Les doy las gracias por su compromiso cívico y su trayectoria. Las personas reconocidas hoy dan mucho de sí y nos unen para hacer lo correcto y llevar este gran país hacia adelante.”

La jornada de homenaje se enmarcó en las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana, reafirmando el protagonismo de la comunidad latina en el desarrollo económico, social y cultural del sur de la Florida.

